В Нарве пройдет семинар по безопасности дорожного движения

В октябре Департамент шоссейных дорог проведет в Нарве семинар на тему снижения сопутствующих дорожному движению рисков.

Как сообщают власти Нарвы, семинар "Программа безопасности дорожного движения 2016-2025: что и для чего?" состоится 10 октября в 09:30 в Нарвском колледже Тартуского университета.

О реализации программы в прошлые годы и о ее целях на будущее расскажет гендиректор Департамента шоссейных дорог Прийт Саук.

Эксперты будут дискутировать о том, как снизить сопутствующие дорожному движению риски, и о том, какая роль у местного самоуправления в повышении эффективности безопасности дорожного движения.

В роли модератора семинара выступит эксперт по безопасности на дорогах Виллу Ване.