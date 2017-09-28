Новое здание Эстонского национального музея, открытое год назад, посетили более 300 000 человек из 58 стран. Однако о существовании музея пока еще мало знают неэстонцы, живущие в Эстонии.

По данным на 25 сентября текущего года, здание Эстонского национального музея в Тарту посетили 301 242 человека, отмечает портал kultuur.err.ee.

Учитывая среднюю недельную посещаемость, к завтрашнему дню, когда исполнится ровно год со дня открытия, число гостей музея достигнет 305 000.

Помимо Эстонии, музей посещали представители еще 57 стран. Чаще других в Тарту приезжали представители Финляндии (45%) и Латвии (25%). Приезжали гости и из экзотических стран, например, из Бразилии, Уругвая, Чили, Эквадора, ЮАР, Эфиопии, Малайзии и Индонезии. Доля иностранцев среди посетителей музея - 12%.

Услуги гида в музее предлагаются на 14 языках.

Emor: самый известный музей - KUMU

Фирма Kantar Emor с марта прошлого года провела четыре опроса, в которых изучала популярность эстонских музеев. Во всех четырех опросах первое место по известности занимал Художественный музей KUMU. В сентябре, например, о KUMU знали 53% опрошенных.

Значительно за год выросла популярность Эстонского национального музея. В марте 2016 года о нем знали лишь 27% опрошенных, в октябре 2016-го - уже 50%, сейчас - 51%, то есть почти столько же, сколько у KUMU.

Третье-четвертое место среди музеев делят Морской музей и Музей под открытым небом в Рокка-аль-Маре (по 27%). Далее идут Исторический музей и Музей природы (по 22%), Летная гавань (18%) и Музей здравоохранения (15%).

Среди эстонцев на первом месте Эстонский национальный музей (80%). Далее идут KUMU (64%) и Музей под открытым небом в Рокка-аль-Маре (32%).

У неэстонцев же в лидерах KUMU (50%). Далее идут Морской музей (35%) и Музей под открытым небом в Рокка-аль-Маре (27%), Музей природы (20%) и Летная гавань (19%). О существовании Эстонского национального музея знают лишь 17% неэстонцев, живущих в Эстонии. При этом до открытия нового здания музея результат был еще хуже - 5% (данные проведенного в марте 2016 года опроса).