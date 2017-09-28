ФОТО: два года назад в эфире появился телеканал ETV+

Первый полноценный телеканал на русском языке в странах Балтии ETV+ начал вещание 28 сентября 2015 года.

Эфир тогда стартовал с утреннего шоу "Кофе+", которое вели Елена Соломина и Дмитрий Пастухов.

В числе гостей первой программы "Кофе +" были социолог Юхан Кивиряхк, писатель П.И. Филимонов и руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп. Состоялось и включение из Нарвы - редактор "Нарвской газеты" Сергей Степанов поделился новостями Северо-Востока. Кроме того, инструктор по йоге научила правильно просыпаться, шеф-повар приготовил традиционное эстонское блюдо, а астролог Ирина Варламова прокомментировала восход "красной луны" и предсказала будущее телеканала ETV+.

"О вас будут говорить. Вы будете известны и популярны. Вы действительно можете оказывать влияние на людей. Это большая отвественность, но и большие возможности. Но, конечно же, всегда найдутся те, кто будет против. Те, кто будет возмущаться и высказывать недовольство. К этому нужно быть готовым. Всем не угодишь. Готовьтесь к тому, что все время будут меняться и обстоятельства, и люди. Всегда нужно быть в авангарде событий. И как только вы потеряете хватку, то вы станете неинтересны", - отметила астролог.

С первого сезона до сих пор осталось в сетке и вечернее шоу "ТВой вечер".

А вот другие передачи того сезона уже покинули эфир: "Путешествия с Марией Вие", "Рабарбар. Наша культура", "Касается всех", "На острие", "Кто спрашивает?", "Креатив с Оксаной Тандит" и "Фунт liha".

О том, в каком состоянии ETV+ подошел к своему двухлетию можно узнать из материала, подготовленного порталом etvpluss.err.ee.

Программа передач на 28 сентября 2015 года

06:55 Утренняя программа "Кофе+". Ведущие Елена Соломина и Дмитрий Пастухов.

08:30 Телесериал "Мужчина во мне", 1/63 (Россия 2011)

09:15 Кофе+ (повтор)

10:45 Актуальная камера + (повтор от 27.09.2015)

11:17 Новости rus.err.ee

16:35 Комедия "Шеф" (Comme un chef, Испания, Франция 2012)

18:00 Актуальная камера

18:05 Телесериал "Мужчина во мне", 1/63 (повтор)

19:00 Вечернее шоу "Твой вечер". Ведущие Анна Сапроненко-Фимайер и Андрей Титов.

20:00 Актуальная камера

20:30 Передача о путешествиях по Эстонии "Путешествия с Марией Вие", 1/7

21:00 Док. сериал "Байкерская кухня. Деликатесы на каждый день. Воскресные деликатесы", 1/6 (Hairy Bikers: Hairy Bikers Everyday Gourmet, Великобритания 2012)

21:50 Сериал "Ловушка", 1/24 (Украина, Россия 2013)

22:35 Твой вечер (повтор)

23:39 Новости rus.err.ee