Рийгикогу ратифицировал торговое соглашение между ЕС и Канадой

В четверг, 28 сентября, Рийгикогу ратифицировал экономическое и торговое соглашение между ЕС и Канадой (CETA).

Соглашение обеспечит для европейских предприятий равные условия конкуренции с канадскими фирмами, передает пресс-служба Рийгикогу.

За ратификацию соглашения проголосовали 66 депутатов, против – 1 депутат.

Председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что соглашение о свободной торговле с Канадой имеет огромное значение для укрепления единства Запада. Оно также создаст больше возможностей для эстонских предприятий, чтобы выйти на канадский рынок.

Михкельсон выразил надежду, что ратификация соглашения между ЕС и Канадой будет положительным стимулом, чтобы продолжить переговоры по соглашению о свободной торговле между ЕС и США.

Соглашение CETA устранит 99% таможенных тарифов между ЕС и Канадой. Рынок промышленных товаров, продуктов рыболовного сектора, сектор вин и алкоголя будут полностью либерализованы. Также будут отменены тарифы на такие важные для ЕС товары, как сладости, выпечка, овощи и фрукты. Тарифы на определенные сельскохозяйственные продукты, например, куриное мясо и яйца, останутся прежними.

Для стимулирования торговли помимо снижения тарифов необходимо, например, упростить правила для установления происхождения товаров, взаимного признания технических норм, а также сделать более слаженными процессы по утверждению и применению санитарных и фитосанитарных правил.

Помимо этого, европейским предприятиям откроются новые возможности на рынке услуг. Либерализация охватывает энергетику, финансовые услуги, телекоммуникацию и морские перевозки.

Данное соглашение также охватывает новый, более прозрачный и институционализированный подход ЕС к защите инвестиций и связанным с ними спорам, но положения, связанные с защитой инвестиций, будут введены не сразу.

Канада уже завершила все процессы по ратификации CETA. Из государств-членов ЕС соглашение ратифицировали парламенты Латвии, Дании, Испании, Мальты, Хорватии, Чехии и Португалии. Соглашение также ратифицировал Европейский парламент.

Соглашение CETA применяется с 21 сентября.