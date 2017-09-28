Таллиннская ночлежка для бездомных на улице Академия вновь открывает двери

С 1 октября после летних "каникул" вновь открывается доступ в ночлежный дом на улице Академия, 34. Он начинает сезон последним из трех ночлежек Таллинна.

Ночлежные дома на улицах Мерелахе, 4 и Академия, 34 открыты для желающих переночевать с 19 до 9 часов, а на улице Алази, 8 - с 21 до 9 часов, передает пресс-служба мэрии "Раэпресс".

Всего в трех ночлежных домах 124 места (60 - на Алази, 26 - на Мерелахе и 38 - на Академия).