Ремонт железной дороги вносит коррективы в движение поездов между Клоога и Палдиски

Ремонтные работы на железной дороге в западном направлении продолжаются, и многие отправления на участке Клоога-Палдиски по-прежнему будут замещаться автобусами.

До 13 октября поезда будут в ходу по действующему до сих пор расписанию, за исключением 3 и 4 октября, когда отправляющийся в 21:50 рейс № 597 Таллинн-Палдиски на участке Клоога-Палдиски также будет замещен автобусом.

В связи с продолжающимися ремонтными работами на участке железной дороги Клоога-Палдиски Elron будет обслуживать пассажиров замещающими автобусами на этом участке по рабочим дням в дневное и вечернее время.

По утрам и в выходные дни пользоваться замещающим автобусом не придется.

С 29 сентября будут изменены времена отправления некоторых рейсов на линии Таллинн-Пяэскюла.

Информацию о расписании можно найти на домашней странице Elron и на расположенных на остановках информационных стендах.