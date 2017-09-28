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Ремонт железной дороги вносит коррективы в движение поездов между Клоога и Палдиски ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративное фото. Поезда Elron.
Иллюстративное фото. Поезда Elron. Автор: Рене Сууркаэв, ERR
Эстония

Ремонтные работы на железной дороге в западном направлении продолжаются, и многие отправления на участке Клоога-Палдиски по-прежнему будут замещаться автобусами.  

До 13 октября поезда будут в ходу по действующему до сих пор расписанию, за исключением 3 и 4 октября, когда отправляющийся в 21:50 рейс № 597 Таллинн-Палдиски на участке Клоога-Палдиски также будет замещен автобусом. 

В связи с продолжающимися ремонтными работами на участке железной дороги Клоога-Палдиски Elron будет обслуживать пассажиров замещающими автобусами на этом участке по рабочим дням в дневное и вечернее время. 

По утрам и в выходные дни пользоваться замещающим автобусом не придется.  

С 29 сентября будут изменены времена отправления некоторых рейсов на линии Таллинн-Пяэскюла.   

Информацию о расписании можно найти на домашней странице Elron и на расположенных на остановках информационных стендах. 

Редактор: Сергей Михайлов

elron


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