Правительство на 10 евро повысило пособие резервистам

Согласно законодательной поправке, рядовые, задействованные в сборах, будут получать вместо нынешних 27 евро 37 евро в день, младшим офицерам будут платить по 40 евро, а офицерам - по 50 евро в день.

Размеры пособия для резервистов не менялись с 2013 года. Вместе с тем, как отмечают в Министерство обороны, средняя зарплата в стране увеличилась за это время на 35,3%.

Рост пособий резервистам обойдется казне в 550 000 евро.

Постановление вступит в силу 1 января 2018 года.