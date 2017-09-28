Документальный фильм "14 падежей" рассказывает истории нескольких русских семей

В четверг в кинотеатре Artis состоится премьерный показ документального фильма "14 падежей", который повествует о реальных историях из жизни. О том, как дети, подростки, молодые люди учат эстонский язык и развиваются в двуязычной среде и о том, с какими трудностями сталкиваются их родители.

"Я хотела посмотреть на ситуацию изнутри. Я считаю, что фильм будет интересен как русскоязычной аудитории, так и эстонцам. Каждый увидит ситуацию по-своему. Русская аудитория увидит общие проблемы и, может быть, даже их решит. А эстонская аудитория наверняка откроет для себя незнакомый мир", - отметила режиссер киноленты Марианна Каат в интервью для "Кофе+".

Участник фильма "14 падежей" Виталий Бесчастный рассказал, что стал участником проекта волей случая.

"Мы с друзьями снимали небольшое видео на тему эстонцев и русских в Эстонии и о том, как мы себя идентифицируем в этой стране. Я выложил его в Facebook, а Марианна его увидела, после чего она позвонила и мы начали сотрудничать", - рассказал он.

В фильме Виталий сказал, что родился в Советском Cоюзе, несмотря на то, что родился в 1996 году. Однако он признался, что сейчас уже бы так не сказал.

"Когда мы снимали фильм, мне было 18 и 19 лет, а сейчас мне уже 21. Это такой возраст, когда наши мысли меняются и мы растем. Конечно же, сейчас я бы так уже не сказал", - отметил он.

Однако режиссер наоборот считает, что ценность истории Виталия как раз в том, что его оценки в этом фильме очень независимые, и говорил он именно то, что на тот момент думал.

В основу документальной ленты "14 падежей" легли истории нескольких таллиннских семей. В течении почти четырех лет съемочная группа следила за героями фильма - Ксенией и Эмилией, которых в пятилетнем возрасте родители перевели в эстонский детский сад, 12-летним Марком, вдруг самостоятельно решившим перейти в эстонскую школу и вынужденным уехать из Эстонии абитуриентом Виталием.

Премьера фильма состоится в четверг в 19:00 в кинотеатре Artis .