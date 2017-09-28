3 октября предприниматели Эстонии поделятся своим опытом на бесплатном семинаре

С 3 по 5 октября в Таллинне пройдут Дни предпринимательства, где можно будет посетить семинары и послушать начинающих и успешных бизнесменов. В рамках мероприятия состоится и лекция на русском языке, во время которой слушатели смогут узнать о секретах ведения бизнеса от известных представителей самых разных бизнес-сфер.

Семинар на русском языке "Бизнес-мотор: факторы ускорения и торможения" проводится уже второй год подряд, а среди участников лекции будут такие предприниматели, как Андрей Коробейник, Владимир Фунтиков, Станислав Попков, Катерина Пишн и Елена Тихонова.

"Речь пойдет о том, как поддерживать работу предприятия. Ведь можно начать заниматься предпринимательством, но как дальше работать и поддерживать жизнеспособность предприятия — это уже другой вопрос. Для этого мы пригласили гостей, которые поделятся своим хорошим и плохим опытом", - отметила координатор мероприятия Елена Коффаль.

Аудитория вмещает до 200 человек. Семинар длится 1,5 часа и для каждого выступающего выделяется по 10 минут и на вопросы аудитории — 5-7 минут.

Основная цель Дней предпринимательства — предоставление предпринимателям важной новой информации как по части налогообложения, бухгалтерии, маркетинга, так и финансирования.

Чтобы посетить семинары Дней предпринимательства, необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.