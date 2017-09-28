Экс-глава МИД Эстонии Кристийна Оюланд уходит из политики

Бывший министр иностранных дел, экс-депутат Европейского парламента, а ныне председатель Партии народного единства Кристийна Оюланд объявила о своем намерении отойти от активной политики.

Об этом в четверг, 28 сентября, она рассказал в интервью корреспонденту портала новостей вещания ERR.ee, отметив, что планирует сосредоточиться на коммерческой деятельности.

"Еще в начале года я решила, что отойду от политики. Будет ли это решение окончательным, покажет время, но на предстоящих выборах я не баллотируюсь. Нет у меня крупных политических планов и на ближайшие годы", - сказала Оюланд.

"Я была в политике 25 лет - это очень долгий срок. Когда-то, будучи довольно молодой, я занималась предпринимательством, и вот теперь я снова к этому вернулась - пробую себя в бизнесе", - добавила Кристийна Оюланд.

"Свою фирму (trump consulting OÜ - прим. rus.err.ee) я создала три года назад, хотя и не использовала ее очень активно. Если в общих словах, то сфера деятельности - это деловые консультации. Но есть вполне определенные области, на которых я сосредоточена. Одной из них является экспорт ИТ-решений эстонского э-государства по всему миру", - заметила уроженка Кохтла-Ярве.

Комментируя положение дел Партии народного единства, Оюланд сказала, что она оптимистично оценивает ее перспективы.

"К сегодняшнему дню у нас образовалось очень сильное правление, у нас очень хорошая программа, я рекомендую всем ее прочитать. Я думаю, что на следующих парламентских выборах у партии есть будущее", - отметила Кристийна Оюланд.

Политик дала понять, что после местных выборов у Партии народного единства (ПНЕ) может смениться председатель, но выходить из ее рядов она не собирается.

ПНЕ была зарегистрирована 4 сентября 2014 года. На состоявшихся в марте 2015 года парламентских выборах она не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и не прошла в Рийгикогу.

В 2013 году Оюланд исключили из Партии реформ.