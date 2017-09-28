В Тартуском уезде браконьеры убили охотника, позже один из них повесился в СИЗО

В волости Камбья Тартуского уезда 26 сентября был убит 44-летний охотник. По подозрению в убийстве 27 сентября полиция задержала двух мужчин, один из которых 28 сентября покончил жизнь самоубийством в СИЗО.

Как сообщила Лыунаская прокуратура, в первой половине дня в среду, 27 сентября, в центр тревоги поступило сообщение, что накануне в волости Камбья член правления местного общества охотников отправился в лес, чтобы проверить поступившую информацию о браконьере, и не вернулся к вечеру домой.

Автомобиль охотника был обнаружен на опушке леса, полиция вместе с охотниками и добровольцами прочесала лес.

Собранные в ходе поисков доказательства указывали на то, что пропавший мужчина мог пострадать от тяжкого преступления. По данным полиции, имелись основания подозревать в преступлении двух мужчин в возрасте 34 и 71 года. Мужчин задержали и доставили в арестный дом для следственных действий.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, подозреваемых удалось быстро задержать благодаря быстрому и оперативному сотрудничеству между задействованными в поисках добровольцами и различными подразделениями полиции.

"За считанные часы установили личности подозреваемых и задержали их, - сказал Лийва. - Вслед за этим один из подозреваемых показал полицейским спрятанное тело пропавшего мужчины со следами насилия, нанесенными, скорее всего, тупым предметом".

Все подробности будут выяснены в ходе дальнейшего уголовного следствия, которое пройдет по статье об убийстве. Следствие ведет Лыунаская префектура под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

Рано утром в четверг, 28 сентября, полицейские нашли 34-летнего подозреваемого в убийстве повесившимся в арестном доме. Обстоятельства инцидента в арестном доме выяснит бюро внутреннего контроля полиции в сотрудничестве с госпрокуратурой.