Выручка эстонской молочной промышленности выросла на 30% в первом полугодии

Объем продаж эстонской молочной промышленности в первом полугодии текущего года вырос по сравнению с тем же периодом прошлого года на 30% до 192,8 млн евро.

Об этом в четверг, 28 сентября, сообщило Министерство сельской жизни.

"Закупочная цена сырьевого молока по сравнению с прошлым годом поднялась на целых 43,7%, заметно поднялись также денежная стоимость молочной продукции и отпускные цены - все это является хорошей новостью для местного молочного сектора", - сказал заведующий отделом торговли и сектор переработки сельхозпродукции Министерства сельской жизни Таави Канд.

По его словам, показатели сектора говорят о том, что сделанные ранее инвестиции повысили эффективность производства.

В Эстонии выросли как отпускные, так и розничные цены на большинство молочных продуктов. "Потребителям рост цен может показаться отрицательным, но он несомненно полезен сектору молочного хозяйства Эстонии", - отметил Канд.

Значительно улучшилась и ситуация с экспортом. За шесть месяцев 2017 года было экспортировано молочной продукции на 85,5 млн евро, что на 44,2% больше в годовом сравнении. В то же время, рост экспорта связан преимущественно с экспортом сырьевого молока, который составил в денежном выражении 36 млн евро и увеличился на 79%.

В секторе переработки молочной промышленности в Эстонии действуют около 25 предприятий и хуторов, при этом около 70% выручки сектора приходится на пять крупных предприятий.