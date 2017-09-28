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В Таллинне начинется чемпионат мира по международным шашкам ({{commentsTotal}})

Спорт
Международные шашки.
Международные шашки. Автор: AFP/Scanpix
Спорт

В воскресенье, 1 октября, в Таллинне начнется чемпионат мира по международным шашкам, который продлится до 16 октября. Столь крупный турнир пройдет в Эстонии впервые.

В чемпионате примут участие 84 мужчин и 16 женщин из 32 стран мира, сообщила пресс-служба Союза шашек Эстонии.

 "Чемпионат мира по шашкам - очень важное событие в истории эстонских шашек. Турнир столько высокого уровня в Эстонии ещё ни разу не проводили. Я уверен, что это нас только раззадорит, и в ближайшие годы здесь пройдут и другие турниры такого же уровня", - заявил президент организации Тармо Тульва.

От страны-организатора в соревнованиях могут участвовать две женщины и минимум трое  мужчин. 

Прошлый ЧМ прошёл в 2015 году в городе Эмме в Голландии.

Редактор: Сергей Михайлов

чмшашки


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