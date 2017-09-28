rus.err.ee

В Вануату объявили тотальную эвакуацию одного из островов из-за извержения вулкана ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом

На острове Оба (Амбаэ, Аоба) в Вануату объявлена тотальная эвакуация из-за извержения вулкана Манаро.

Всем жителям острова предписано перебраться на другие острова архипелага. Всего на острове живут 11 000 человек. Извержение началось несколько дней назад, ученые в субботу оценили его как умеренное, передает vedomosti.ru со ссылкой на ВВС. На этой стадии окрестностям вулкана грозит задымление, выпадение пепла и обломков породы, кислотные дожди.

Ранее 6000 жителей острова были перемещены в укрытия на возвышенностях, но сейчас власти назвали полную эвакуацию населения Оба приоритетом для всего Вануату.

По данным Radio New Zealand, большинство жителей острова, вероятнее всего, перевезут на остров Пентекост.

Последнее извержение вулкана Манаро в 2005 году вызвало эвакуацию 5000 человек.

Манаро располагается на Тихоокеанском огненном кольце, как и недавно проснувшийся вулкан Агунг на Бали.

Редактор: Ирина Киреева

вулкан


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
PX Band.

Музыканты PX Band: в политику не собираются, а если надумают переезжать, то в Нарву

Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.

ЭКОНОМИКА
27.09

Правительство одобрило госбюджет на 2018 годОбновлено

27.09

Eesti Raudtee модернизирует железные дороги на Ляэне-Харьюском направлении за 75 млн евро

27.09

Крупнейшая в Эстонии ТЭЦ открылась под Таллинном

27.09

Как бюджет 2018 года повлияет на доходы жителей Эстонии

27.09

Финны стали покупать меньше алкоголя в Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
19:01

ФОТО: в Таллинне продолжается фестиваль "Ночь дизайна"

18:54

ФОТО: именитые европейские политики прибывают в Таллинн

18:44

В ООН обеспокоены мерами Мадрида в связи с подготовкой к референдуму в Каталонии

18:16

Актуальная камера 28.09.2017 (18:00)

17:36

Уездные автобусы станут бесплатными при условии обязательной валидации поездок

16:58

Правительство выделит 15 миллионов евро на содержание транзитных дорог

16:53

ФОТО: повешенная на дерево в Нарве кукла привлекла внимание полиции

16:43

Канцлер права: правила выплаты школьного пособия в Таллинне соответствуют конституции

16:36

Эстония получила от продажи эмиссионных квот более 23,5 млн евро

16:21

Этери Кекелидзе: эстонский спектакль "Боб знает" произвел впечатление в Бресте

16:11

Сандис Озолиньш покинул пост главного тренера рижского "Динамо"

15:24

Гражданина Молдовы посадили в тюрьму за предложение взятки эстонскому пограничнику

15:08

В Таллинне приступают к строительству нового здания Пяэскюлаской гимназии

14:55

Пало: продолжением "цифрового саммита" станет встреча министров инфотехнологий

Полезно знать

Топ читаемости
10:43

ФОТО и КАРТА: в четверг и пятницу в центр Таллинна на автомобиле ехать не стоитОбновлено

27.09

Предвыборные дебаты на ETV+: политики продолжат делить избирателей по национальности

27.09

Осиновский: отцы получат дополнительный месяц родительского отпускаОбновлено

14:54

Бородич VS Сытник: агрессивная реклама, шкура неубитого медведя и тараканы в головахОбновлено

27.09

ФОТО: в Таллинне покажут беспилотную модель Audi Aicon

27.09

Российское консульство ужесточило проверки при выдаче целевых виз в Эстонии

27.09

Крупнейшая в Эстонии ТЭЦ открылась под Таллинном

27.09

Соловьев не хочет возвращать Кохтла-Ярве 210 000 евро, мэрия в раздумьях

27.09

В Маарду горел социальный дом: госпитализированы семь человек

13:37

В Тартуском уезде браконьеры убили охотника, позже один из них повесился в СИЗО

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
16:58

Правительство выделит 15 миллионов евро на содержание транзитных дорог

14:55

Пало: продолжением "цифрового саммита" станет встреча министров инфотехнологий

09:24

В октябре стартует кампания "Год выбора" в поддержку учеников профучилищ

08:03

В октябре одинокие пенсионеры получат дополнительное пособие

27.09

Певкур: дефицит - главная проблема госбюджета 2018 года

27.09

Осиновский: отцы получат дополнительный месяц родительского отпускаОбновлено

27.09

С пятницы заработает интернет-портал о применяемых в ЕС санкциях

27.09

Эстонская железная дорога выступает против многоуровневых переездов

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: