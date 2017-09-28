На острове Оба (Амбаэ, Аоба) в Вануату объявлена тотальная эвакуация из-за извержения вулкана Манаро.

Всем жителям острова предписано перебраться на другие острова архипелага. Всего на острове живут 11 000 человек. Извержение началось несколько дней назад, ученые в субботу оценили его как умеренное, передает vedomosti.ru со ссылкой на ВВС. На этой стадии окрестностям вулкана грозит задымление, выпадение пепла и обломков породы, кислотные дожди.

Ранее 6000 жителей острова были перемещены в укрытия на возвышенностях, но сейчас власти назвали полную эвакуацию населения Оба приоритетом для всего Вануату.

По данным Radio New Zealand, большинство жителей острова, вероятнее всего, перевезут на остров Пентекост.

Последнее извержение вулкана Манаро в 2005 году вызвало эвакуацию 5000 человек.

Манаро располагается на Тихоокеанском огненном кольце, как и недавно проснувшийся вулкан Агунг на Бали.