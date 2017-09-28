В EKRE осудили реформистов и центристов за противопоставление эстонцев и русских

Партия реформ и Центристская партия в своих политических интересах играют на противопоставлении эстонцев и русских, при этом ни одна из этих партий в действительности не стремится к интеграции русскоязычного населения в эстонское общество.

Такое мнение высказал в четверг, 28 сентября, депутат Рийгикогу от Консервативной народной партии (EKRE) Яак Мадиссон.

По его словам, Партия реформ пытается присвоить себе роль главного защитника эстонцев. "Разумеется, кампания Партии реформ в высшей степени нелепа, поскольку (реформисты) в ней пытаются присвоить себе роль единственно правильной эстонской партии и принизить русских", - написал Мадиссон в опубликованном на своей странице в Facebook комментарии.

При этом он сравнил действия Партии реформ с Центристской партией. "В действительности, это факт, что Партия реформ и Центристская партия годами играли на циничном противопоставлении на эстонско-русской оси без реального желания по-настоящему интегрировать русскоязычных в эстонское общество. Хотя запугивание избирателей перед другими партиями в предвыборном клипе центристов отвратительно, подход Партии реформ из той же категории", - добавил Мадиссон.

По словам политика, разделение избирателей на классы по национальности достойно осуждения. "Консерваторы всегда исходили из того, что действующие в Эстонии законы, государственный язык и права одинаковы для всех, независимо от домашнего языка общения, поэтому такое деление избирателей на классы достойно осуждения", - подчеркнул Мадиссон.

Между тем EKRE также часто подвергается критике со стороны политических оппонентов за свои позиции по национальному вопросу. В частности, социал-демократы назвали "нацистским" мнение лидера EKRE Марта Хельме о том, коренными жителями можно называть только людей в третьем поколении. На прошлой неделе все парламентские партии отклонили подготовленный EKRE законопроект, согласно которому правом голоса на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и ЕС.