Сандис Озолиньш покинул пост главного тренера рижского "Динамо"

В четверг совет выступающего в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижского "Динамо" принял решение прекратить трудовые отношения с главным тренером команды Сандисом Озолиньшем.

Отношения между клубом и тренером прерваны по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Гирт Анкипанс, передает портал Rus.lsm.lv.

"Расстались по-дружески и будем думать о дальнейшей судьбе Сандиса. Он – личность большая, потому никуда не пропадет. Что-нибудь придумаем", - сказал агентству LETA председатель совета "Динамо" Юрис Савицкис.

Он отметил, что Озолиньш сам захотел покинуть пост, а у руководства клуба не было возражений по его работе.

Для Озолиньша дебют в роли главного тренера оказался неудачным. Под его руководством команда набрала пять очков, занимает последнее место в КХЛ и имеет 12 поражений подряд.

Озолиньш как игрок начал свою профессиональную карьеру в 1990 году в чемпионате СССР в составе рижского "Динамо". Затем выступал в НХЛ за клубы "Сан-Хосе Шаркс", "Колорадо Эвеланш", "Каролина Харрикейнз", "Флорида Пантерз", "Анахайм Майти Дакс" и "Нью-Йорк Рэйнджерс". В 1996 году в составе "Колорадо Эвеланш" выиграл Кубок Стэнли. В 2009 году вернулся в "Динамо", в КХЛ также играл и за подмосковный "Атлант". В 2014-м защитник сборной Латвии завершил карьеру .

Рижское "Динамо" - единственная команд из стран Балтии, выступающая в КХЛ.