rus.err.ee

Сандис Озолиньш покинул пост главного тренера рижского "Динамо" ({{commentsTotal}})

Спорт
На зимних Олимпийских играх 2014 года Сандис Озолиньш был знаменосцем сборной Латвии
На зимних Олимпийских играх 2014 года Сандис Озолиньш был знаменосцем сборной Латвии Автор: AFP/Scanpix
Спорт

В четверг совет выступающего в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рижского "Динамо" принял решение прекратить трудовые отношения с главным тренером команды Сандисом Озолиньшем.

Отношения между клубом и тренером прерваны по обоюдному соглашению сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Гирт Анкипанс, передает портал Rus.lsm.lv.

"Расстались по-дружески и будем думать о дальнейшей судьбе Сандиса. Он – личность большая, потому никуда не пропадет. Что-нибудь придумаем", - сказал агентству LETA председатель совета "Динамо" Юрис Савицкис.

Он отметил, что Озолиньш сам захотел покинуть пост, а у руководства клуба не было возражений по его работе.

Для Озолиньша дебют в роли главного тренера оказался неудачным. Под его руководством команда набрала пять очков, занимает последнее место в КХЛ и имеет 12 поражений подряд.

Озолиньш как игрок начал свою профессиональную карьеру в 1990 году в чемпионате СССР в составе рижского "Динамо". Затем выступал в НХЛ за клубы "Сан-Хосе Шаркс", "Колорадо Эвеланш", "Каролина Харрикейнз", "Флорида Пантерз", "Анахайм Майти Дакс" и "Нью-Йорк Рэйнджерс". В 1996 году в составе "Колорадо Эвеланш" выиграл Кубок Стэнли. В 2009 году вернулся в "Динамо", в КХЛ также играл и за подмосковный "Атлант". В 2014-м защитник сборной Латвии завершил карьеру .

Рижское "Динамо" - единственная команд из стран Балтии, выступающая в КХЛ.

Редактор: Виктор Сольц

сандис озолиньшдинамо рига


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
PX Band.

Музыканты PX Band: в политику не собираются, а если надумают переезжать, то в Нарву

Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.

ЭКОНОМИКА
27.09

Правительство одобрило госбюджет на 2018 годОбновлено

27.09

Eesti Raudtee модернизирует железные дороги на Ляэне-Харьюском направлении за 75 млн евро

27.09

Крупнейшая в Эстонии ТЭЦ открылась под Таллинном

27.09

Как бюджет 2018 года повлияет на доходы жителей Эстонии

27.09

Финны стали покупать меньше алкоголя в Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
16:58

Правительство выделит 15 миллионов евро на содержание транзитных дорог

16:53

ФОТО: повешенная на дерево в Нарве кукла привлекла внимание полиции

16:43

Канцлер права: правила выплаты школьного пособия в Таллинне соответствуют конституции

16:36

Эстония получила от продажи эмиссионных квот более 23,5 млн евро

16:21

Этери Кекелидзе: эстонский спектакль "Боб знает" произвел впечатление в Бресте

16:11

Сандис Озолиньш покинул пост главного тренера рижского "Динамо"

15:24

Гражданина Молдовы посадили в тюрьму за предложение взятки эстонскому пограничнику

15:08

В Таллинне приступают к строительству нового здания Пяэскюлаской гимназии

14:55

Пало: продолжением "цифрового саммита" станет встреча министров инфотехнологий

14:54

Бородич VS Сытник: агрессивная реклама, шкура неубитого медведя и тараканы в головахОбновлено

14:49

В EKRE осудили реформистов и центристов за противопоставление эстонцев и русских

14:19

Правовая комиссия Рийгикогу предлагает отменить закон о совместном проживании

14:17

В Вануату объявили тотальную эвакуацию одного из островов из-за извержения вулкана

14:15

На этой неделе в Таллинне начнется чемпионат мира по международным шашкам

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: