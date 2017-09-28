Этери Кекелидзе: эстонский спектакль "Боб знает" произвел впечатление в Бресте

Таллиннский театр "Ферт" на XXII Международном фестивале "Белая Вежа" в белорусском городе Бресте получил награду "За лучшее воплощение современной драматургии". Спектакль "Боб знает" по пьесе эстонского драматурга Урмаса Леннука (перевод Бориса Туха) прошел с большим успехом. Театр "Ферт" – так решил отныне себя именовать известный коллектив Русской театральной школы под руководством Ирины Томингас, чтобы за рубежом их не путали с Русским театром Эстонии.

Казалось, что сначала для эстонского коллектива обстоятельства складывались не лучшим образом: камерный спектакль должен был быть показан на большой сцене и на большой зрительный зал. "Белая Вежа" – фестиваль с большой историей и большой программой, в этом году было заявлено участие 29 спектаклей из 14 стран. Камерных залов в городе не хватает, и многие театры, чьи спектакли рассчитаны на малые сцены, должны их показывать в больших залах. Впрочем, в городе ждут, что уже скоро в строй войдет новое здание Кукольного театра, и тогда число малых сцен в городе как минимум удвоится. Но пока – тихий камерный спектакль эстонского коллектива, несмотря на все сложности в большом зале прошел так, что и международная комиссия критиков-экспертов, и зрители приняли его единодушно. Актеры Екатерина Бурдюгова, Сергей Пилипенко, Марк Сепп и Владимир Антипп сумели в сложных условиях сохранить точный психологический рисунок непростых отношений и переживаний героев в рамках условной сценической игры.

В Бресте принято, что на обсуждениях спектаклей местные брестские журналисты и даже заинтересованные зрители могут не только присутствовать, но и выступать. На обсуждении спектакля "Боб знает" критики, причем разных возрастов – доктор наук из Белоруссии, маститый критик из Польши и юный критик из Москвы сошлись во мнениях – говорили об убедительном театральном языке режиссера, о лаконизме решения, о глубине затронутых проблем… Напомню, что в пьесе "Боб знает" речь идет о человеке, ушедшем из семьи и назвавшем себя собакой… Тема эскапизма, стремления личности уйти от реальной действительности и общепринятых норм жизни куда-нибудь – или из дома, или в выдуманный мир, или вообще в виртуальную реальность, для новой драмы не нова, и раскрывается у разных драматургов с разных точек зрения. В постановке Ирины Томингас на первый план вышла другая тема – дорога героя к себе, к способности совершить реальный поступок, принять на себя ответственность…

На обсуждении выступили и брестские журналисты – от имени зрительской аудитории. И говорили о том впечатлении, которое произвел на них спектакль таллиннцев, вплоть до такого искренне наивного вопроса как "Неужели Рита любит Генри?" (мол, у него носки с красным рисунком, а у нее в декольте бретелька от красного бюстгальтера выскочила – неужели это знак?). Вопрос, который по отношению к новой драме даже представить себе трудно. Значит, действительно спектакль задел за живое. Кстати, одна из рецензий так и называлась – "Красная линия любви или Жизнь исполненных желаний"…

Остается пожелать театру с прежним коллективом и новым названием "Ферт" дальнейших успехов и исполнения желаний.