Канцлер права: правила выплаты школьного пособия в Таллинне соответствуют конституции

Решение Таллинна выплачивать школьное пособие только тем столичным первоклассникам, которые ходят в таллиннские школы, не противоречит конституции Эстонии.

К такому выводу пришла канцлер права Юлле Мадизе, отвечая на соответствующий запрос одного из родителей, сообщил в четверг, 29 сентября, новостной портал ERR.

"Пособие идущему в первый класс ребенку выплачивается местным самоуправлением по собственной инициативе, законы такой обязанности не устанавливают. У городов и волостей есть широкие полномочия решать, какие условия устанавливать для получения пособий их жителями", - пояснила Мадизе причины своего решения.

Она добавила, что Таллинн обязан обеспечить всем проживающим в городе детям возможность учиться в таллиннской муниципальной школе, при этом закон не обязывает город предоставлять место именно в той школе, которую предпочитает семья.

"Родители могут свободно выбирать муниципальную школу для своего ребенка при наличии в ней свободных мест. Город Таллинн имеет право вводить для получения пособия такие условия, которые мотивировали бы родителей записывать своего ребенка именно в таллиннскую школу", - указала Мадизе.