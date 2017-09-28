Уездные автобусы станут бесплатными при условии обязательной валидации поездок

С июля следующего года проезд на дотируемых государством автобусных маршрутах по всей Эстонии станет бесплатным. Хотя право бесплатного проезда будут иметь все без исключения пассажиры автобусов на региональных линиях, включая иностранцев, государство настаивает на обязательном использовании валидаторов поездки в каждом автобусе для мониторинга заполняемости маршрутов.

Об этом в четверг, 28 сентября, сообщил новостной портал ERR.

"Право бесплатного проезда распространяется на всех пассажиров, независимо от прописки, гражданства и т.п.", - подтвердил глава отдела шоссейных и железных дорог минэкономики Айн Таттер.

С другой стороны, поскольку контролировать заполняемость маршрутов путем подсчета проданных билетов больше не удастся, пассажиры будут обязаны валидировать поездки.

Платные коммерческие маршруты сохранятся

В министерстве подчеркнули, что проезд станет бесплатным только на дотируемых государством маршрутах, которые обслуживаются на основании специальных договоров, а самоокупаемые коммерческие автобусные линии и организуемый местными самоуправлениями общественный транспорт останутся платными.

Это означает, к примеру, что билет и дальше придется покупать для поездки из Таллинна в Тарту, на поезда и паромы, а также в таллиннском общественном транспорте, если у пассажира нет столичной прописки.

Договоры об обслуживании маршрутов придется переоформить

На многих уездных линиях есть действующие договоры, которые государству теперь придется переоформить в сотрудничестве с перевозчиками.

"На конкурсах госзаказа на региональные маршруты перевозчики предлагают цену за километр, а заказчик платит перевозчику запрошенную цену. До настоящего времени заказчик финансировал эту услугу из двух источников дохода - билетов и бюджетной дотации, а в дальнейшем финансирование будет идти только за счет бюджета", - пояснил Таттер, добавив, что ранее заключенные договоры продолжат действовать, но в них будут внесены соответствующие уточнения.

Если раньше заказчиками автобусных перевозок выступали уездные управы от лица государства, то в связи с упразднением уездных управ эти функции будут переданы Департаменту шоссейных дорог, который, в свою очередь, передоверит заключение договоров региональным центрам общественного транспорта, а на Сааремаа и Хийумаа - объединенным самоуправлениям.

При отсутствии регионального центра общественного транспорта департамент будет организовывать госзаказ на автобусные перевозки самостоятельно.