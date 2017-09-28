Актуальная камера 28.09.2017 (18:00)

В четверг, 28 сентября, в Таллинне состоялась закладка краеугольного камня зданий Пяэскюлаской гимназии и Ныммеского дома молодежи (ул. Викеркааре, 10).
Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.
Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.
Таллиннский театр "Ферт" на XXII Международном фестивале "Белая Вежа" в белорусском городе Бресте получил награду "За лучшее воплощение современной драматургии". Спектакль "Боб знает" по пьесе эстонского драматурга Урмаса Леннука (перевод Бориса Туха) прошел с большим успехом. Театр "Ферт" – так решил отныне себя именовать известный коллектив Русской театральной школы под руководством Ирины Томингас, чтобы за рубежом их не путали с Русским театром Эстонии.