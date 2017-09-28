В ООН обеспокоены мерами Мадрида в связи с подготовкой к референдуму в Каталонии

Меры, принимаемые властями Испании в отношении сторонников проведения 1 октября референдума о независимости Каталонии, вызывают обеспокоенность и могут расцениваться как нарушение фундаментальных прав людей, говорится в распространенном в Женеве заявлении ООН.

"Меры, свидетелями которых мы являемся, вызывают тревогу, потому что они, как представляется, нарушают основополагающие индивидуальные права, закрывая государственную информацию и возможность дискуссии в критический момент для испанской демократии", – цитирует ТАСС заявление спецдокладчика ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвида Кайе и независимого эксперта ООН по вопросу о поощрении демократического и справедливого международного порядка Альфреда Мориса де Зайаса.

"Независимо от законности референдума, на испанских властях лежит ответственность за соблюдение этих прав, которые являются существенными для демократических обществ", – подчеркивают эксперты.

Они обращают внимание на аресты в Испании политиков и выдвижение обвинений в отношении руководителей массовых протестов, а также на размещение 21 сентября в Каталонии более 4000 полицейских. Эксперты предупреждают о том, что эти шаги могут привести к росту напряженности и социальным волнениям. "Мы призываем все стороны проявлять максимальную сдержанность и избегать насилия любого рода", – говорится в заявлении.

Ранее парламент автономии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.