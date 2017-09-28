ФОТО: в Таллинне продолжается фестиваль "Ночь дизайна"

Третий день проводимого в Таллинне в 12-й раз фестиваля "Ночь дизайна" был посвящен экспортным возможностям дизайнеров, слиянию ткани с технологическим прогрессом и дизайну интерьеров.

Ану-Малль Нааритс из Института маркетинга провела практический семинар "Дизайн и экспорт", участникам которого рассказали о проблемах, с которыми дизайнеры сталкиваются при налаживании экспорта своей продукции, а также об успешной экспортной стратегии в этом секторе экономики, сообщил в четверг, 28 сентября, портал ERR Menu.

На серии дискуссий Fashion Tech Talks обсудили интеграцию тканей с достижениями технологического прогресса, рассказали о том, как инновации в ткацкой промышленности меняют представления людей о ношении одежды и как новые решения приспосабливают наше самовосприятие к новой реальности.

В салоне интерьеров фирмы ELKE Mööbel известный дизайнер Борис Берлин рассказал о дизайне мебели и домашней обстановки, а в баре Kärbes Kitchen состоялся элегантный ужин с тремя переменами блюд с показом мод Калле Аасамяэ и посвященного моде фильма.

Лекции и выставки на фестивале "Ночь дизайна" продолжатся до конца недели.