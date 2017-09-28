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ФОТО: именитые европейские политики прибыли в Таллинн ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
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Председательство в ЕС

Вечером в четверг, 28 сентября, в Таллинн для встречи на высшем уровне в рамках председательства в Совете ЕС прибыли главы государств, правительств и институтов Евросоюза. Из аэропорта они отправились в Кадриоргский художественный музей, где прошел совместный ужин и обсуждение острых вопросов ЕС в неформальной обстановке.

В Эстонию приехало много делегаций, в том числе президент Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На месте и президент Франции Эммануэль Макрон.

Основная цель визита – встреча на высшем уровне Совета Европейского союза в сфере цифровых технологий. Она состоится в пятницу в Котле культуры. Это первый саммит в истории ЕС, полностью посвященный вопросам дигитализации, в котором принимают участие главы 25 государств и правительств. Ожидается, что все высокопоставленные гости прибудут в Таллинн сегодня к девяти вечера, на это время назначен ужин в Кадриоргском художественном музее, на котором глав государств ЕС принимают эстонский премьер-министр Юри Ратас и председатель Европейского Совета Дональд Туск. Среди вопросов, которые планируется обсудить в эстонской столице – миграция, оборона и экономическая политика. 

Видеосюжет "Актуальной камеры":

Редактор: Ирина Киреева

председательство в ес


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