ФОТО: именитые европейские политики прибывают в Таллинн ({{commentsTotal}})
Вечером в четверг, 28 сентября, в Таллинн для встречи на высшем уровне в рамках председательства в Совете ЕС прибывают главы государств, правительств и институтов Евросоюза. Из аэропорта они поедут в Кадриоргский художественный музей, где пройдет совместный ужин и обсуждение острых вопросов ЕС в неформальной обстановке.
В Эстонию приехало много делегаций, в том числе президент Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На месте и президент Франции Эммануэль Макрон.
Редактор: Ирина Киреева