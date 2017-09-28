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ФОТО: именитые европейские политики прибывают в Таллинн ({{commentsTotal}})

Председательство в ЕС
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Председательство в ЕС

Вечером в четверг, 28 сентября, в Таллинн для встречи на высшем уровне в рамках председательства в Совете ЕС прибывают главы государств, правительств и институтов Евросоюза. Из аэропорта они поедут в Кадриоргский художественный музей, где пройдет совместный ужин и обсуждение острых вопросов ЕС в неформальной обстановке.

В Эстонию приехало много делегаций, в том числе президент Европарламента Антонио Таяни, председатель Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На месте и президент Франции Эммануэль Макрон.

Редактор: Ирина Киреева

председательство в ес


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