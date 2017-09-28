"Инсайт": Таллинн шантажом заставляет многоквартирный дом в Ласнамяэ строить уличное освещение

Крупное квартирное товарищество (КТ) Masti в столичном районе Ласнамяэ профинансировало строительство парковки для жителей двух домов на улице Кивила в рамках программы "Дворы в порядок". Однако Коммунальный департамент Таллинна под угрозой невыдачи разрешения на эксплуатацию объекта заставил КТ подписать гарантийное письмо о строительстве на объекте уличного освещения стоимостью 20 000 евро при отсутствии для этого веских юридических оснований.

Об этом сообщила в четверг, 28 сентября, программа журналистских расследований "Инсайт" на телеканале ETV+.

Как рассказала председатель КТ Masti Елена Соловьева, проект подразумевал строительство парковочных мест между двумя домами. "Проекты по новому порядку делаются предварительно за свой счет, а собственно с работами мы уже можем участвовать в этой программе, - рассказала Соловьева. - И запрашивали мы только парковочные места. Шестнадцать мест возле Кивила, 16 и семнадцать возле Кивила, 6".

Спустя год парковки были построены, но пользоваться ими могут все желающие до тех пор, пока товарищество не установит на объекте три мачты уличного освещения.

"Бантики" от чиновников

Соловьева считает, что товарищество не должно устанавливать освещение, поскольку в проекте оно не значится. Освещение описывается в документе лишь в качестве возможного дополнения в будущем. "Оно в проекте не описывалось, не рассчитывалось, на него нет разрешения на строительство. Это просто перспективная часть", - пояснила председатель товарищества.

По мнению юриста Союза квартирных товариществ Эстонии Ирина Рева, юридическая оценка зависит от договоренностей товарищества и города, а также конкретных документов.

Однако в документах нет никакого конкретного предписания относительно того, нужно ли в данном случае устанавливать уличное освещение. В условиях проектирования сказано, что проектировать освещение следует при необходимости. В пояснительной записке к проекту говорится, что установка освещения предусмотрена в перспективе. Согласно стандарту EVS 843:2016 "Городские улицы", уличное освещение нужно планировать опять-таки тогда, когда для этого "есть необходимость".

Тем не менее, Коммунальный департамент потребовал у КТ Masti провести эти работы. То есть "при необходимости" превратилось в "обязательно".

Заместитель руководителя отдела городского хозяйства Диана Бухман при объяснении требования сослалась на тот же самый стандарт EVS 843:2016, не дав дополнительных пояснений.

"Чиновники, участвующие в процессе согласования/выдачи разрешений, а также проектировщики в своей работе должны отталкиваться от стандартов. Основные положения строительства городских улиц и парковок вытекают из стандарта EVS 843:2016 Linnatänavad. Обязанности выстроить уличное освещение <...> вытекают из стандарта и правовых актов", - написала она.

По словам Бухман, это значит, что уже на стадии выдачи условий проектирования КТ было уведомлено, что в случае необходимости нужно будет проектировать или реконструировать освещение.

Однако, как определяется "необходимость", Бухман ответить не смогла и посоветовала обратиться в Коммунальный департамент, который за пять недель не удосужился ответить журналистам.

По мнению Соловьевой, скорее всего, чиновники сами не знают, откуда берутся подобные дополнительные требования. "Откуда берутся эти "бантики" не знают даже те, кто собственно курируют эту работу, т. е. программу "Дворы в порядок"", - сказала она.

КТ обвиняет департамент в шантаже

Соловьева утверждает, что требование появилось уже тогда, когда вся подготовка к строительству уже была сделана. Товарищество Masti получило от города гарантийные письма на строительство парковок. Затем был подписан договор о проведении работ, заказана дорожная схема, получено разрешение на строительство соседней парковки. И только после этого товарищество столкнулось с неожиданностью.

"Вдруг коммунальщики потребовали, чтобы мы непременно дали гарантию, что мы обязательно построим (уличное освещение - прим. ред.), иначе они нам не дадут работать", - рассказала она. К тому моменту, когда Коммунальный департамент Таллинна выставил это условие, строительство уже началось.

По словам Елены, отступать ей было некуда и гарантийное письмо на постройку уличного освещения она подписала. Требование подписать письмо она называет "шантажом".

Как рассказывает председатель, писем пришлось писать два: в первой редакции гарантии приняты не были.

"Если у нас будут средства, возможно, мы сделаем проект в 2017 году. Если город даст достаточное финансирование на 2018 год, мы выстроим городское освещение на городской территории и для города", - процитировала Соловьева первое письмо.

Однако такая формулировка чиновников не устроила.

"Мне сказали: "Нет. Пишите четко: в 2017 году проектируемся. Гарантируем, что мы проектируемся, а в 2018 году гарантированно строимся", - рассказала она.

Написанное пером не вырубишь топором

С юридической точки зрения, подписав гарантийное письмо, товарищество обязалось установить фонари.

"Гарантийное письмо, которое подписал председатель правления КТ как законный представитель квартирного товарищества - абсолютно официальный документ. Нельзя говорить о его ничтожности, потому что председатель правления дал своей подписью гарантию, что у него есть право эту подпись дать", - объяснила юрист Ирина Рева.

После подписания этой бумаги постройку освещения внесли в разрешение на строительство как обязательное условие для получения разрешения на использование парковки. Это значит, что если жители дома хотят получить в пользование парковку, они должны за свой счет построить фонари. Причем владельцем освещения станет город.

"После оформления разрешения на эксплуатацию КТ должно передать уличное освещение в департамент коммунального хозяйства, и оно включается в общую сеть, где расходы несет департамент", - сообщили "Инсайту" в управе Ласнамяэ.

"Город считает нужным требовать от нас выполнения городских обязательств в отношении его же территории", - заключила Соловьева.

Квартирное товарищество вложилось в строительство на 60%, а город на 40%. Однако до тех пор, пока не будет получено разрешение на использование — этой парковкой пользуются не только те жители, которые строили ее строили для себя, но и все желающие. Чтобы ситуация изменилась, нужно поставить уличное освещение, которое перейдет во владение города и необходимость которого ни один чиновник объяснить не смог. Стоимость таких работ - как минимум два десятка тысяч евро.

Точку в конфликте поставит суд.