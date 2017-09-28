Департамент скрыл информацию об употреблении яичного порошка с фипронилом в Эстонии

Считается, что "яичный кризис", разгоревшийся в Европе в середине лета, обошел Эстонию стороной. Однако это не так – продукция с опасным пестицидом фипронилом была завезена и в Эстонию, причем жители страны уже успели ее употребить.

Об этом сообщила в четверг, 28 сентября, программа журналистских расследований "Инсайт" на телеканале ETV+.

Скандал с фипронилом

Кризис в Европе разгорелся после того, как на бельгийских и голландских птицефермах были обнаружены яйца, зараженные фипронилом - пестицидом, который используют в сельском хозяйстве для борьбы с блохами, клещами и другими паразитами. Использовать его в пищевой промышленности запрещено.

Однако голландская фирма ChickFriend, которая предлагает птицефермам санитарные услуги, использовала фипронил в составе моющего средства для куриных клеток. Ее клиентами были голландские, бельгийские и немецкие предприятия. В результате яйца, снесенные курами из этих клеток, оказались заражены фипронилом.

К тому моменту, как Европейская комиссия забила тревогу, яйца с фипронилом разошлись по многим странам Европы. Кроме того, выяснилось, что запрещенным составом злоупотребляли не только в Голландии. Например, фипронил использовали на фермах в Гонконге и Корее.

5 сентября сообщалось, что яйца или яичные продукты с пестицидом были обнаружены в 45 странах мира: практически во всех государствах ЕС (кроме Литвы и Хорватии), а также в США, России, ЮАР, Израиле и многих других странах.

Сейчас считается, что источником заражения стала Румыния, поскольку ChickFriend купила ядовитое моющее средство в этой стране.

Ложное спокойствие

В Эстонии скандал восприняли спокойно, поскольку большая часть продаваемых в стране яиц выпускается местными компаниями. Крупнейший местный производитель Dava Foods (Eggo) еще в августе по собственной инициативе сделал проверку на фипронил и сообщил, что в их яйцах следов яда не обнаружено.

Как рассказал глава DAVA Foods Estonia Владимир Сапожнин, хорошо знакомый с пищевой индустрией Европы и Эстонии, яйца в стране действительно свои, но яичные порошки и смеси поставляют из других стран. "Они делаются в других странах и импортируются. И там мы, конечно, никогда не знаем, какие яйца используются", - прокомментировал Сапожнин.

1 сентября Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии опубликовал сообщение о том, что в Эстонию поставлена некая смесь для омлета, в которой содержание фипронила превышает норму. Также были поставлены яичные желтки, но об этом ведомство сразу не сказало.

Речь шла о 540 килограммов яичного порошка от немецкой фирмы Eipro Vermartktung для местного оптового предприятия. Как выяснилось позже, 143 килограммов из этой партии были перепроданы в Латвию.

Хотя поставка произошла 25 июля, Ветеринарно-пищевой департамент только месяц спустя узнал о том, что зараженный фипронилом продукт оказался в Эстонии.

Как пояснил заместитель главного директора Ветеринарно-пищевого департамента Олев Калда, поставщик, отправивший на рынок опасный продукт, обязан его отозвать. В данном случае Eipro Vermartktung так и поступила, разместив сообщение в общеевропейской системе быстрого оповещения о качестве продуктов питания (RASFF). Через нее о некачественном продукте узнал Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии.

Неполный пресс-релиз

Пресс-релиз, который Ветеринарный департамент опубликовал в начале сентября, оставлял впечатление, что смесь с рынка убрали и до конечного потребителя она не дошла. "...На основании проведенного расследования, можно утверждать, что продукция не поступила в розничную торговлю", - было сказано в сообщении. То, как эту информацию подали новостные порталы, лишь усиливало впечатление, что смесь предназначалась именно для магазинов.

Пресс-служба Ветеринарно-пищевого департамента поначалу не спешила развеять это впечатление. "Нам нечего ответить по этому поводу. Вся информация, которая была в том пресс-сообщении, актуальна до сих пор", - сказал пресс-секретарь ведомства Мартин Алтрая во время первого разговора с журналистами.

Но на самом деле департамент часть информации умышленно скрыл. Смесь действительно не появлялась в розничной торговле, однако она отправилась в рестораны и кафе. Клиенты оптовой компании, заказавшей смесь - предприятия общественного питания. Именно такие фирмы из-за больших объемов производства вместо яиц используют смеси.

Как рассказал "Инсайту" представитель оптовой компании, распространившей смесь с фипронилом в Эстонии, товар был продан примерно 20 компаниям.

Но об этом на момент публикации пресс-сообщения Ветеринарно-пищевой департамент умолчал. Как и о том, что к тому моменту, как в Эстонии узнали о поставке, посетители ресторанов, кафе и столовых съели зараженный продукт.

Не нужно вызывать у потребителей чувство паники

Департамент смог изъять и уничтожить только 68 килограммов из полутонны, т.е. чуть больше 10%. "Количество, которое изъяли, было сравнительно небольшим по сравнению с тем, что на самом деле пошло на рынок", - прокомментировал Калда.

По его словам, департамент публикует лишь те сведения, которые дают потребителю возможность для каких-либо действий. "В конкретном случае опасности не было ни через розничную продажу, ни через заведения общественного питания. Мы не опубликовали эту информацию, чтобы не вызывать у потребителей чувство паники", - объяснил он.

Калда считает, что у людей есть право знать, что они съели, лишь в том случае, если продукт был опасным.

В то же время власти других стран выбрали путь открытой коммуникации. Пищевой департамент Латвии, куда отправилась часть партии из Эстонии, не стал скрывать, что большая часть омлета съедена. Похожий продукт от того же производителя попал и в Словакию. Оказалось, что омлет был съеден в четырех отелях в Братиславе. Ветеринарный департамент страны созвал пресс-конференцию, опубликовал фотографии упаковки и номер партии.

Отзыв съеденного омлета у конечного потребителя невозможен

По словам главы Национального института химической Анне Кахру, при однократном применении достаточно большого количества фипронила у человека могут возникнуть судороги, рвота и раздражительность. Однако в эстонской партии концентрация фипронила не была настолько большой.

Известно, что в немецкой партии концентрация пестицида превысила значение в 0,005 мг на кг яиц — это значит, что смесь надо изъять с рынка. Однако это еще не значит, что продукт опасен для здоровья людей. "Концентрация фипронила не должна превышать 0,72 миллиграмма фипронила на килограмм яиц", - пояснила Кахру.

По заверению Ветеринарного департамента, в немецкой смеси концентрация была меньше этого значения. "Точные анализы сделаны и они у нас имеются", - подтвердил Калда.

Если бы содержание пестицида было больше, то товар нужно было бы отзывать уже у конечного потребителя. Однако в этом случае это было бы невозможно.

Медленный обмен информацией

Информация о зараженных яйцах дошла до Эстонии слишком поздно. По мнению оптовой фирмы, получившей товар, так произошло из-за того, что поставщику пришлось проверять слишком большое количество партий.

"Нужно понимать, что внутри Европы действует большое количество поставщиков яиц для разных производителей <....> Поскольку поднялась тема фипронила, то все партии, отправленные ранее, начали еще раз проверять. Как показывает этот конкретный случай, этот двойной контроль занял около месяца", - пояснил он.

Ветеринарный департамент считает, что задержка информации произошла из-за недостаточно эффективного обмена информацией между странами. Дело в том, что бельгийские власти владели информацией о превышении допустимого уровня фипронила еще в начале июня, однако из-за внутреннего расследования скрывали эту информацию до конца июля.

"В этом случае мы не можем говорить о кризисе, связанном с опасностью продукта. Это прежде всего все-таки коммуникационный кризис, с которым было связано большое количество стран ЕС, которые недостаточно быстро и эффективно обменивались информацией между собой", - считает Калда.

Яйца с фипронилом в Европе уже как минимум полгода. Как оказалось, первые подозрения об использовании пестицида на фермах в Бельгии возникли уже в январе. Голландские власти подозревали об этом еще в ноябре прошлого года. Так что не факт, что смесь, поставленная в Эстонию в июле, была единственной зараженной партией, поступившей в нашу страну.