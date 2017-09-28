Актуальная камера 28.09.2017 (20:00)

Правительство приготовило серьезные изменения в системе родительских пособий и отпусков: в ближайшие года она станет более гибкой и позволит мамам или папам при желании прерывать отпуск и временно выходить на работу, передает "Актуальная камера".
Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.
Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.
Третий день проводимого в Таллинне в 12-й раз фестиваля "Ночь дизайна" был посвящен экспортным возможностям дизайнеров, слиянию ткани с технологическим прогрессом и дизайну интерьеров.