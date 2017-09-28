rus.err.ee

ФОТО: Макрон и Кальюлайд провели переговоры в Кадриорге ({{commentsTotal}})

Эстония
Встреча президентов Эстонии и Франции Керсти Кальюлайд и Эммануэля Макрона в Кадриорге.
Фотогалерея
2 фотографий
Фото: Встреча президентов Эстонии и Франции Керсти Кальюлайд и Эммануэля Макрона в Кадриорге. Автор: Анника Хаас/Канцелярия президента Эстонии
Эстония

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в Кадриорге с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудив с ним двусторонние отношения и реформу Европейского союза.

Об этом в четверг, 28 сентября, сообщила пресс-служба Канцелярии Президента Эстонии.

В сообщении отмечается, что главными темами встречи было сотрудничество Эстонии и Франции в сфере безопасности и инфотехнологий, а также будущее и возможные реформы Европейского союза.

Кальюлайд отметила вклад, который Франция вносит в обеспечение безопасности Эстонии. "Французские и эстонские военные стоят плечом к плечу в Тапа, французские истребители охраняли и продолжат охранять наше воздушное пространство, мы вместе участвуем в (военных) миссиях в Африке", - сказала президент Эстонии, выразив уверенность в том, что сотрудничество двух стран в сфере электронного государства и кибербезопасности также будет нарастать.

Кроме того, главы государств обсудили пути будущего развития и реформирование ЕС, и Кальюлайд высказалась в поддержку укрепления сообщества.

"Европейский союз - главная гарантия нашей свободы и независимости, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это объединение было как можно более деятельным и единым. ЕС означает для нас не только экономические возможности, но и принадлежность к общему ценностному пространству. Мы поддерживаем реформы, которые укрепят ЕС", - отметила Кальюлайд, которая подарила Макрону банку меда, собранного этим летом в Кадриорге.

Президент Франции прибыл в Эстонию для участия в саммите ЕС, который пройдет в пятницу в Котле культуры. В саммите, проводимом в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС, будут участвовать главы государств и правительств, а также институтов Евросоюза.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.

Изменения в системе родительских пособий сделают ее более удобной для мам и пап

Правительство приготовило серьезные изменения в системе родительских пособий и отпусков: в ближайшие года она станет более гибкой и позволит мамам или папам при желании прерывать отпуск и временно выходить на работу, передает "Актуальная камера".

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
PX Band.

Музыканты PX Band: в политику не собираются, а если надумают переезжать, то в Нарву

Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.

ЭКОНОМИКА
27.09

Правительство одобрило госбюджет на 2018 годОбновлено

27.09

Eesti Raudtee модернизирует железные дороги на Ляэне-Харьюском направлении за 75 млн евро

27.09

Крупнейшая в Эстонии ТЭЦ открылась под Таллинном

27.09

Как бюджет 2018 года повлияет на доходы жителей Эстонии

27.09

Финны стали покупать меньше алкоголя в Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:54

Изменения в системе родительских пособий сделают ее более удобной для мам и пап

21:40

На ярмарке труда в Силламяэ предложили свыше 1000 вакансийОбновлено

21:34

Ян Каплинский выпустил второй сборник стихов на русском языке

21:30

Эстонский национальный музей при рекордной посещаемости малоизвестен среди неэстонцевОбновлено

21:15

ФОТО: Макрон и Кальюлайд провели переговоры в Кадриорге

21:09

Предприниматели призывают государство привлечь инвесторов на Северо-Восток Эстонии

20:38

Департамент скрыл информацию об употреблении яичного порошка с фипронилом в Эстонии

20:33

Актуальная камера 28.09.2017 (20:00)

20:29

"Инсайт": Таллинн шантажом заставляет многоквартирный дом в Ласнамяэ строить уличное освещение

19:57

Активность гражданского общества растет

19:37

Правовая комиссия Рийгикогу предлагает отменить закон о совместном проживанииОбновлено

19:01

ФОТО: в Таллинне продолжается фестиваль "Ночь дизайна"

18:54

ФОТО: именитые европейские политики прибывают в Таллинн

18:44

В ООН обеспокоены мерами Мадрида в связи с подготовкой к референдуму в Каталонии

Полезно знать

Топ читаемости
10:43

ФОТО и КАРТА: в четверг и пятницу в центр Таллинна на автомобиле ехать не стоитОбновлено

27.09

Предвыборные дебаты на ETV+: политики продолжат делить избирателей по национальности

14:54

Бородич VS Сытник: агрессивная реклама, шкура неубитого медведя и тараканы в головахОбновлено

27.09

Осиновский: отцы получат дополнительный месяц родительского отпускаОбновлено

27.09

ФОТО: в Таллинне покажут беспилотную модель Audi Aicon

27.09

Российское консульство ужесточило проверки при выдаче целевых виз в Эстонии

16:53

ФОТО: повешенная на дерево в Нарве кукла привлекла внимание полиции

27.09

Крупнейшая в Эстонии ТЭЦ открылась под Таллинном

13:37

В Тартуском уезде браконьеры убили охотника, позже один из них повесился в СИЗО

07:13

Прокуратура не стала ходатайствовать об аресте нарвского чиновника Тоомаса Мяги

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
19:57

Активность гражданского общества растет

16:58

Правительство выделит 15 миллионов евро на содержание транзитных дорог

14:55

Пало: продолжением "цифрового саммита" станет встреча министров инфотехнологий

09:24

В октябре стартует кампания "Год выбора" в поддержку учеников профучилищ

08:03

В октябре одинокие пенсионеры получат дополнительное пособие

27.09

Певкур: дефицит - главная проблема госбюджета 2018 года

27.09

Осиновский: отцы получат дополнительный месяц родительского отпускаОбновлено

27.09

С пятницы заработает интернет-портал о применяемых в ЕС санкциях

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: