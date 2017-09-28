ФОТО: Макрон и Кальюлайд провели переговоры в Кадриорге

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретилась в Кадриорге с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обсудив с ним двусторонние отношения и реформу Европейского союза.

Об этом в четверг, 28 сентября, сообщила пресс-служба Канцелярии Президента Эстонии.

В сообщении отмечается, что главными темами встречи было сотрудничество Эстонии и Франции в сфере безопасности и инфотехнологий, а также будущее и возможные реформы Европейского союза.

Кальюлайд отметила вклад, который Франция вносит в обеспечение безопасности Эстонии. "Французские и эстонские военные стоят плечом к плечу в Тапа, французские истребители охраняли и продолжат охранять наше воздушное пространство, мы вместе участвуем в (военных) миссиях в Африке", - сказала президент Эстонии, выразив уверенность в том, что сотрудничество двух стран в сфере электронного государства и кибербезопасности также будет нарастать.

Кроме того, главы государств обсудили пути будущего развития и реформирование ЕС, и Кальюлайд высказалась в поддержку укрепления сообщества.

"Европейский союз - главная гарантия нашей свободы и независимости, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы это объединение было как можно более деятельным и единым. ЕС означает для нас не только экономические возможности, но и принадлежность к общему ценностному пространству. Мы поддерживаем реформы, которые укрепят ЕС", - отметила Кальюлайд, которая подарила Макрону банку меда, собранного этим летом в Кадриорге.

Президент Франции прибыл в Эстонию для участия в саммите ЕС, который пройдет в пятницу в Котле культуры. В саммите, проводимом в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС, будут участвовать главы государств и правительств, а также институтов Евросоюза.