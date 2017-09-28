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Ян Каплинский выпустил второй сборник стихов на русском языке ({{commentsTotal}})

Культура
Таисия Дмитриева, "Актуальная камера"
Культура

Писатель Ян Каплинский представил свой второй сборник на русском языке "Улыбка Вегенера". Первая книга на великом и могучем – "Белые бабочки ночи" – вышла в 2014 году и полюбилась поклонникам поэзии. А чем полюбился автору русский язык, узнала съемочная группа "Актуальной камеры".

В отделе литературы на иностранных языках Таллиннской центральной библиотеки известный эстонский поэт Ян Каплинский презентовал свою вторую книгу стихов на русском языке. Автор около тысячи стихотворений на эстонском языке, перейдя отметку в 70 лет, решил обратиться к русской поэзии, которая тронула его за душу в детстве.

"Лермонтов был моим первым учителем поэзии", – сказал Ян Каплинский.

Книга называется "Улыбка Вегенера". Немецкий геофизик и метеоролог, Альфред Лотар Вегенер некоторое время работал в Тартуском университете, в родном городе Яна Каплинского. Но как же улыбка ученого повлияла на творчество поэта?

"Он умер от сердечного приступа в середине Гренландии. И его тело оставалось там, в вечной мерзлоте. Когда его тело нашли исследователи, на его лице была легкая улыбка", – рассказал поэт.

Автор до сих пор много путешествует. Некоторые стихотворения для этой книги были написаны на Азорских островах и на Мадейре. По мнению автора, эта книга является размышлением о различных чувствах и о природе. Если первая книга на русском языке Яна Каплинского была издана в 2014 году в таллинском издательстве Kite, то вторая книга появилась в Латвии. Книга была выпущена тиражом в 500 экземпляров.

"В основном эти книги будут расходится в России, там они уже поступили в книжные магазины. Современной поэзией торгуют не большие сетевые книжные магазины, а специализированные магазины в мегаполисах. В ведущих из них эта книга уже есть, я думаю основной тираж разойдется там", – сказал главный редактор издательства "Литература без границ" Дмитрий Кузьмин.

Помимо стихов на русском языке, в сборник также вошли переводы из эстонских народных песен, Сапфо, Ли Юя, Фернандо Пессоа и других авторов. Ян Каплинский сообщил, что следующая книга, скорее всего, будет на Выруском диалекте.

Редактор: Ирина Киреева

ан каплинский


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