В ночь на пятницу возможны заморозки на почве, днем +11..+15

Ночью будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами туман. Ветер переменный 1-6 м/с, на западном побережье восточный и юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха – от +2 до +8, на побережье островов до +11 градусов тепла. А вот у поверхности почвы понизится до 0 и даже -2 градусов.

Днем будет от +11 до +15 градусов. На востоке Эстонии облачно, местами возможен небольшой дождь. А вот на западе страны существенных осадков синоптики не обещают. Ветер переменный 1-6 м/с, на западном побережье восточный и юго-восточный 3-8 м/с.