Мария Капаева: жители Англии с европейскими паспортами – объект торгов между Британией и ЕС

Фотограф из Нарвы Мария Капаева сделала карьеру в Лондоне, однако в свете приближающегося брексита, как и многочисленные жители Великобритании с европейскими паспортами, оказалась в подвешенной ситуации.

Слово брексит в Лондоне слышно постоянно, и приехавшие из других стран жители теперь не знают, что делать, сказала фотограф в интервью программе "ТВой вечер".

"3 млн человек с европейскими паспортами в Англии сидят и ждут, какое решение будет принято, и что им делать дальше, – отметила Капаева.– Я горжусь своим эстонским гражданством и не думала получать документы, потому что не было необходимости. Сейчас есть необходимость, но нет смысла начинать подавать какие-то документы, потому что никто не знает, что нужно".

"Пока мы – объект торгов между Европейским союзом и Великобританией", – добавила она.

Подробнее о Марии Капаевой и ее творчестве смотрите в видеосюжете.