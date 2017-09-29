В Кохтла-Ярве водитель сбил пожилую женщину

Водитель автомобиля при повороте на заправку сбил в Кохтла-Ярве 84-летнюю женщину, которая в результате попала в больницу.

ДТП произошло в четверг в 12:48 у дома номер 37а по улице Калеви в Кохтла-Ярве, сообщила в пятницу, 29 сентября, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

41-летний мужчина за рулем автомобиля Fiat при левом повороте на автозаправку не убедился в безопасности маневра, не заметив приближавшуюся с правой стороны 84-летнюю женщину, в результате чего автомобиль столкнулся с пешеходом.

Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.