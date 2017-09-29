ФОТО: лидеры ЕС провели рабочий ужин накануне саммита в Таллинне

В четверг вечером в Кадриоргском дворце состоялся торжественный ужин, на котором присутствовали председатель Европейского совета Дональд Туск, лидеры 26 европейских государств и правительств, а также председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и спикер Европейского парламента Антонио Таяни.

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

В качестве хозяина вечера выступал председатель Европейского совета Дональд Туск.

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, этот ужин создал хорошую атмосферу для начинающегося в пятницу саммита ЕС в Таллинне, посвященному развитию цифровой экономики.

"Вчерашний рабочий ужин европейских лидеров дал хороший импульс для сегодняшнего цифрового саммита. Я ощущал поддержку коллег и их интерес к теме дигитализации, а также их сильное желание сохранить европейское единство", - сказал Ратас, добавив, что встреча прошла в обстановке открытости и доверия.

В пятницу в центре "Котел культуры" начнется первый в истории цифровой саммит ЕС, в ходе которого европейские лидеры будут обсуждать, как повысить конкурентоспособность Европы и ее привлекательность в условиях стремительного развития технологий и цифровых возможностей.

Во время саммита развитие технологий будет наглядно иллюстрировать выставка, открытая во дворе центра. На ней можно увидеть подборку высших достижений европейской научно-исследовательской деятельности, непосредственно связанных с обсуждаемыми во время встречи темами.

В пятницу выставка открыта только для европейских лидеров, но в субботу с 11:00 до 17:00 ее смогут посетить все желающие.