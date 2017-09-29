В сенате США раскритиковали Twitter за неинформативный доклад о российском вмешательстве

Американские сенаторы раскритиковали руководство сети микроблогов Twitter за недостаточно информативный доклад на брифинге, посвященном расследованию российского следа в предвыборной кампании в США.

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает Русская служба Би-би-си.

Руководство Twitter в четверг сообщило о закрытии свыше двухсот аккаунтов, принадлежавших тем же российским пользователям, которые в ходе американской предвыборной кампании разместили тысячи рекламных сообщений политического характера в Facebook.

Представители соцсети сообщили этот и другие факты на закрытых слушаниях в спецкомитете сената США по разведке.

Сенатор от штата Вирджиния, демократ Марк Уорнер назвал презентацию Twitter "разочаровывающей и неадекватной". По его словам, спецкомитет не почерпнул почти никакой новой информации из доклада интернет-компании, а большая часть материалов Twitter основывалась на информации, которая уже была получена от Facebook ранее.

"Это показывает, колоссальное непонимание командой Twitter всей серьезности ситуации", - добавил Уорнер, говоря о расследовании предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы 2016 года.

Встреча представителей Twitter с сенатским комитетом проходила в рамках масштабного расследования действий российских лиц, использовавших Facebook, Twitter и другие соцсети для того, чтобы распространять дезинформацию и сеять недовольство в ходе американской предвыборной кампании 2016 года.

Российские власти обвинения отвергают.