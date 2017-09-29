В пятницу в Таллинне заложат краеугольный камень ИТ-агентства ЕС ({{commentsTotal}})
В пятницу в эстонской столице состоится торжественная церемония закладки краегольного камня нового ИТ-агентства Европейского союза.
Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщила пресс-служба фирмы по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS).
Четырехэтажное здание с одним подземным этажом общей площадью около 4400 кв. метров будет построено к лету следующего года.
ИТ-агентство ЕС расположится на улице Весиленнуки в столичном районе Пыхья-Таллинн. В нем будут работать около 100 человек.
Задача агентства - разработка крупных ИТ-систем в сфере безопасности для Европейского союза, оперативное управление такими системами, а также администрирование телекоммуникационной инфраструктуры.
Договор на строительство здания стоимостью 8,8 млн евро (без НДС) был заключен в марте этого года с фирмой Fund Ehitus.
Редактор: Андрей Крашевский