В пятницу в Таллинне заложат краеугольный камень ИТ-агентства ЕС

В пятницу в эстонской столице состоится торжественная церемония закладки краегольного камня нового ИТ-агентства Европейского союза.

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщила пресс-служба фирмы по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS).

Четырехэтажное здание с одним подземным этажом общей площадью около 4400 кв. метров будет построено к лету следующего года.

ИТ-агентство ЕС расположится на улице Весиленнуки в столичном районе Пыхья-Таллинн. В нем будут работать около 100 человек.

Задача агентства - разработка крупных ИТ-систем в сфере безопасности для Европейского союза, оперативное управление такими системами, а также администрирование телекоммуникационной инфраструктуры.

Договор на строительство здания стоимостью 8,8 млн евро (без НДС) был заключен в марте этого года с фирмой Fund Ehitus.