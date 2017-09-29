Карточки избирателей должны попасть к адресатам не позднее 30 сентября ({{commentsTotal}})
Говорит председатель Таллиннской городской избирательной комиссии Тоомас Сепп.
Говорит председатель Таллиннской городской избирательной комиссии Тоомас Сепп.
Премьер-министр Юри Ратас со своими коллегами из Швеции Стефаном Лёвеном и Финляндии Юхой Сипиля в Таллинне возложили венки к монументу "Прерванная линия" в память о погибших на пароме "Эстония".
Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.
Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.
Новое здание Эстонского национального музея, открытое год назад, посетили более 300 000 человек из 58 стран. Однако о существовании музея пока еще мало знают неэстонцы, живущие в Эстонии.