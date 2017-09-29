Карточки избирателей должны попасть к адресатам не позднее 30 сентября

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ЭСТОНИЯ

Премьер-министры Эстонии, Финляндии и Швеции почтили память погибших на пароме "Эстония"

Премьер-министр Юри Ратас со своими коллегами из Швеции Стефаном Лёвеном и Финляндии Юхой Сипиля в Таллинне возложили венки к монументу "Прерванная линия" в память о погибших на пароме "Эстония".

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
PX Band.

Музыканты PX Band: в политику не собираются, а если надумают переезжать, то в Нарву

Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.

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Эстонский национальный музей в Тарту.

Эстонский национальный музей при рекордной посещаемости малоизвестен среди неэстонцев

Новое здание Эстонского национального музея, открытое год назад, посетили более 300 000 человек из 58 стран. Однако о существовании музея пока еще мало знают неэстонцы, живущие в Эстонии.

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