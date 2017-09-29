Товарные поезда Ikea пойдут из Китая в Швецию через Палдиски ({{commentsTotal}})
В настоящее время Ikea доставляет в Европу произведенные в Китае мебель и предметы интерьера морем, но в сотрудничестве с Эстонией шведский концерн попробует более быстрый вариант доставки по железной дороге через Казахстан в Палдиски, а затем морем в Швецию в порт Капельшер.
Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщило издание Eesti Päevaleht.
По словам председателя правления EVR Cargo Рауля Тамсалу, к настоящему времени цены на перевозки по железной дороге и морским транспортом сравнялись.
"Если раньше отправка контейнера морем из Китая в Европу стоила около 600 долларов, то теперь цена выросла уже до 1500 долларов", - сказал Тамсалу.
При этом доставка по железной дороге примерно втрое быстрее. "Это примерно та же цена, что и по железной дороге, но товары можно доставить не за 45 дней, а за 10-12", - пояснил он.
Глава Эстонской железной дороги (ЭЖД) Эрик Лайдвеэ сказал, что первый пробный поезд из Китая ожидается в ноябре, хотя он не смог подтвердить, будет ли поезд перевозить товары для Ikea.
Новые грузы имеют жизненно важное значение для ЭЖД, которая на протяжении ряда лет сталкивается со значительным падением грузоперевозок.
Редактор: Андрей Крашевский