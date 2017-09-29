Всевиов: предвыборная реклама Партии реформ опасна

Предвыборная реклама Партии реформ, в которой противопоставляются русские и эстонцы, опасна, потому что она генерирует конфликт.

Такое мнение высказал историк Давид Всевиов, комментируя для издания Eesti Päevaleht рекламу Партии реформ, согласно которой русскоязычные избиратели предпочитают Центристскую партию.

"Каждый голос важен! Если хочешь, чтобы твой голос не пропал, выбирай Партию реформ! Выбирай проэстонскую команду и перемены в Таллинне", - гласит текст на предвыборном плакате, который вызвал в обществе активную дискуссию об уместности делить электорат по национальному признаку.

По мнению Всевиова, появление такой рекламы - очень грустное явление. "Даже не столько грустное, дело в том, что это опасно. Если говорим о проэстонской ориентации, то следует в первую очередь думать об эстонском государстве, его настоящем и будущем. А если заняться противопоставлением - а варианты противопоставления есть разные, то генерируем конфликт. Тем более, если противопоставление идет на национальной почве. Соседнее государство так действовало: эстонцы-русские. Но в Эстонии это губительно", - считает историк.

Тем не менее, почва для такого противопоставления по-прежнему существует, потому что эта тактика работает.

Кандидат в мэры Таллинна от Партии реформ Кристен Михал ранее сказал в разъяснение к спорному плакату, что "проэстонская ориентация не спрашивает о национальности, поле, родном языке и возрасте, а зависит от совершаемых сущностных выборов".