В августе объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 5%

Выпуск продукции промышленных предприятий в Эстонии в августе увеличился на 5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщил Департамент статистики.

Выпуск продукции увеличился в горной и обрабатывающей промышленности, но сократился в энергетике.

Рост обрабатывающей промышленности составил 6%, причем увеличение выпуска отмечается в двух третях секторов этой отрасли. Особенно быстрый рост происходит в производстве изделий из древесины, продуктов питания, металлоизделий, электрооборудования и стройматериалов. Наибольший спад отмечен в производстве электроники и мебели.

Две трети продукции обрабатывающей промышленности в августе были поставлены на экспорт, при этом экспорт за год вырос на 3%, а продажи на внутреннем рынке - на 7%.

С поправкой на сезонность объем выпуска промышленной продукции остался на том же уровне, что и в июле текущего года.

По сравнению с августом прошлого года производство электроэнергии сократилось на 15%, а тепловой энергии - выросло на 4%.

В опубликованной в пятницу экономической статистике также отмечается незначительный, но стабильный рост розничной торговли. Как и в июле, продажи в этом секторе выросли в августе на 1% в годовом сравнении и составили 588 млн евро.