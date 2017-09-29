Меркель приветствует стремление Макрона реформировать Евросоюз

По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Германия и Франция в целом придерживаются единого мнения по поводу будущего Европейского союза.

"Франция и Германия в основном придерживаются единого мнения по поводу предложений (высказанных на этой неделе в речи президента Франции Эммануэля Макрона - прим. ред.)", - сказала Меркель вечером в четверг, 28 сентября, по прибытии в Таллинн на саммит ЕС.

Ранее представитель бундесканцлера Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель положительно оценила речь Макрона, во время которой он высказал предложения о перестройке Европейского союза.

"Канцлер Германии приветствует столь яркую речь французского президента, в которой прозвучала приверженность Европе и ее ценностям, и то, что Эмманюэль Макрон предложил существенный предмет для обсуждения в ходе предстоящих важных переговоров о будущем ЕС", - сказал он журналистам.

При этом Зайберт подчеркнул, что время для детального обсуждения предложений Макрона пока не настало.

Во вторник Макрон произнес речь о Европе, посетовав, что она "очень слаба, очень медленна и слишком неэффективна".

Международные СМИ накануне саммита в Таллинне писали, что планы страны-председателя Эстонии сфокусироваться на саммите на темах цифровых технологий могут оказаться в тени брексита и вопросов развития ЕС в целом, поскольку совсем недавно с программными речами выступили премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, а также президент еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.