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Инфографика зарплат в госсекторе: работники министерств получают от 1700 до 2100 евро в месяц ({{commentsTotal}})

Эстония
Греэте Палмисте
Зарплаты в публичном секторе.
Зарплаты в публичном секторе. Автор: ERR
Эстония

Работники эстонских министерств и многих публичных учреждений получают зарплату, значительно превышающую средний показатель по Эстонии.

Данные о зарплатах чиновников приводятся в подробной пояснительной записке, опубликованной Министерством финансов вместе с государственным бюджетом, на основании которой новостной портал ERR составил нижеприведенный обзор.

По данным с мая 2016 по апрель 2017 года, самые высокие зарплаты в публичных учреждениях получают сотрудники Государственной канцелярии, Государственного суда и Государственного контроля. В бюро канцлера права средняя зарплата составляет 2420 евро в месяц. В той же сфере управления самая низкая средняя зарплата в канцелярии Рийгикогу - 1627 евро. При этом средняя зарплата по Эстонии в рассматриваемый период составляла 1181 евро в месяц.

В сфере ответственности министерств, как правило, больше всего зарабатывают работники аппарата министерств или ИТ-отделов, входящих в их сферу управления.

Среди министерств самая высокая средняя зарплата в Министерстве социальных дел - 2072 евро в месяц. Более 2000 евро в месяц получают работники Минобороны, Минкульта и МВД, а в Минфине средняя зарплата составляет ровно 2000 евро. Самая низкая зарплата у работников Министерства иностранных дел. Всего на несколько евро больше получают в Министерстве сельской жизни, где средняя зарплата составляет 1733 евро в месяц.

В сфере управления министерств меньше всего получают работники музея К. Р. Якобсона, относящегося к Министерству сельской жизни - 692 евро, т.е. на треть меньше средней зарплаты по Эстонии.

Меньше среднего по Эстонии получают работники Спасательного департамента, включая собственно спасателей - 963 и 942 евро в месяц, соответственно. Зарплаты в департаменте выросли на 2,5%. При этом работники Центра тревоги получают свыше 1150 евро, а их зарплата выросла на 12%, в ряде случаев - на 14%.

Меньше средней по Эстонии зарплаты получают и работники многих учреждений в сфере управления Министерства культуры. При этом в самом министерстве работники получают в среднем по 2029 евро, т.е. местами вдвое больше, чем в подотчетных учреждениях.

В обзоре также отмечается, что уровень зарплат в Департаменте авиации и государственных ИТ-учреждениях значительно уступает частному сектору, что приводит к большой текучке кадров.

Редактор: Андрей Крашевский

зарплаты чиновниковзарплаты в министерствах


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