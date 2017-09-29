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Кохтла-Ярве снова продает молодежный лагер "Куртна" ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Молодежный лагерь
Молодежный лагерь "Куртна" решено продать. Автор: ERR
Ида-Вирумаа

Кохтла-Ярвеская горуправа вновь пытается найти покупателя для участка недвижимости бывшего молодежного лагеря "Куртна". Первая попытка продать недвижимость была предпринята нынешней весной.

Предпринятая весной первая попытка найти покупателя для участка недвижимости, занимающего площадь почти 13 гектаров и находящегося на берегу озера Ряэтсма в деревне Консу Иллукаской волости, из-за отсутствия интересующихся успехом не увенчалась, пишет "Северное побережье".

На аукционе, который состоится 12 октября, стартовой ценой участка, как и весной, будут 250 000 евро.

Напомним, в марте 2017 года Кохтла-Ярвеское горсобрание решило выставить на аукцион располагающийся на территории ландшафтного заповедника и проработавший почти 70 лет молодежный лагерь "Куртна", поскольку депутаты не посчитали целесообразным тратить на его благоустройство деньги из горбюджета.

Еще в 2015 году летом в лагере отдыхали 980 ребятишек.

Однако здания лагеря разваливаются, также служба охраны здоровья сделала ряд предписаний, выполнение которых оказалось Кохтла-Ярве не по силам. По оценке горуправы, в благоустройство лагеря необходимо инвестировать около 1,5 млн евро. На земельном участке сейчас находятся 21 постройка, из них более половины закрыты для пользования из-за плохого состояния и несоответствия нормам.

Редактор: Артур Тооман



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