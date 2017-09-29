На строительство транзитной дороги в Нарве министерство просит у государства еще 3 млн евро

Министр экономики и инфраструкуры Кадри Симсон в ближайшее время предложит правительству дополнительно выделить на реконструкцию транзитной дороги в Нарве 3 млн евро.

"Я в ближайшее время обращусь к правительству с предложением в дополнение к уже выделенным семи миллионам евро выделить около трех миллионов евро на реконструкцию транзитной дороги в Нарве", - передало министерство слова Симсон.

По словам министра, Ида-Вирумаа является регионом с большим потенциалом, для реализации которого необходимо участие государства, ЕС и местных самоуправлений.

В пятницу министр посетит Ида-Вирумаа.