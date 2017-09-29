rus.err.ee

На строительство транзитной дороги в Нарве министерство просит у государства еще 3 млн евро ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
BNS
На транзитную дорогу в Нарве могут дать дополнительные деньги.
На транзитную дорогу в Нарве могут дать дополнительные деньги. Автор: google maps
Ида-Вирумаа

Министр экономики и инфраструкуры Кадри Симсон в ближайшее время предложит правительству дополнительно выделить на реконструкцию транзитной дороги в Нарве 3 млн евро.

"Я в ближайшее время обращусь к правительству с предложением в дополнение к уже выделенным семи миллионам евро выделить около трех миллионов евро на реконструкцию транзитной дороги в Нарве", - передало министерство слова Симсон.

По словам министра, Ида-Вирумаа является регионом с большим потенциалом, для реализации которого необходимо участие государства, ЕС и местных самоуправлений.

В пятницу министр посетит Ида-Вирумаа.

Редактор: Артур Тооман



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Электричка Elron

После завершения матча Эстония-Босния Elron отправит дополнительную электричку в Кейла

Государственная железнодорожная компания Elron для удобства проживающих за пределами столицы футбольных болельщиков поздно вечером во вторник, 10 октября, выпустит дополнительную электричку по маршруту Таллинн-Кейла.

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
27.09

Правительство одобрило госбюджет на 2018 годОбновлено

27.09

Eesti Raudtee модернизирует железные дороги на Ляэне-Харьюском направлении за 75 млн евро

27.09

Крупнейшая в Эстонии ТЭЦ открылась под Таллинном

27.09

Как бюджет 2018 года повлияет на доходы жителей Эстонии

27.09

Финны стали покупать меньше алкоголя в Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Ян Каплинский

Ян Каплинский выпустил второй сборник стихов на русском языке

Писатель Ян Каплинский представил свой второй сборник на русском языке "Улыбка Вегенера". Первая книга на великом и могучем – "Белые бабочки ночи" – вышла в 2014 году и полюбилась поклонникам поэзии. А чем полюбился автору русский язык, узнала съемочная группа "Актуальной камеры".

Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
13:04

Инфографика зарплат в госсекторе: работники министерств получают от 1723 до 2072 евро в месяц

13:03

Мэй: солдаты НАТО находятся в странах Балтии для противостояния агрессивной РоссииОбновлено

12:36

После завершения матча Эстония-Босния Elron отправит дополнительную электричку в Кейла

11:25

С 3 по 5 октября в Таллинне пройдут Дни предпринимательства

11:11

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси залили строительной пеной и разрисовали

10:48

LIVE: в Таллинне проходит цифровой саммит ЕС

10:25

Местные самоуправления получат пособия на развитие жилищного фонда

10:18

В пятницу в центре Таллинна значительно ограничено движение в связи с саммитом ЕС

10:18

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

10:04

На строительство транзитной дороги в Нарве министерство просит у государства еще 3 млн евро

09:49

Таллиннские автобусы №5 и 6 пойдут в объезд

09:41

Кохтла-Ярве снова продает молодежный лагерь "Куртна"

09:20

Меркель приветствует стремление Макрона реформировать Евросоюз

08:57

В августе объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 5%

Полезно знать

Топ читаемости
28.09

ФОТО и КАРТА: в четверг и пятницу в центр Таллинна на автомобиле ехать не стоитОбновлено

28.09

ФОТО: повешенная на дерево в Нарве кукла привлекла внимание полиции

28.09

Бородич VS Сытник: агрессивная реклама, шкура неубитого медведя и тараканы в головахОбновлено

28.09

В Тартуском уезде браконьеры убили охотника, позже один из них повесился в СИЗО

10:18

В пятницу в центре Таллинна значительно ограничено движение в связи с саммитом ЕС

28.09

ФОТО: именитые европейские политики прибыли в Таллинн

28.09

Уездные автобусы станут бесплатными при условии обязательной валидации поездок

28.09

Гражданина Молдовы посадили в тюрьму за предложение взятки эстонскому пограничнику

28.09

Экс-глава МИД Эстонии Кристийна Оюланд уходит из политики

28.09

"Инсайт": департамент скрыл информацию об употреблении яичного порошка с фипронилом в Эстонии

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
11:25

С 3 по 5 октября в Таллинне пройдут Дни предпринимательства

10:25

Местные самоуправления получат пособия на развитие жилищного фонда

07:46

Карточки избирателей должны попасть к адресатам не позднее 30 сентября

28.09

Активность гражданского общества растет

28.09

Правительство выделит 15 миллионов евро на содержание транзитных дорог

28.09

Пало: продолжением "цифрового саммита" станет встреча министров инфотехнологий

28.09

В октябре стартует кампания "Год выбора" в поддержку учеников профучилищ

28.09

В октябре одинокие пенсионеры получат дополнительное пособие

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: