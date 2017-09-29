В пятницу в центре Таллинна значительно ограничено движение в связи с саммитом ЕС

В связи с проведением в Таллинне двухдневного саммита Европейского союза 29 сентября ограничено движение на многих улицах в центре Таллинна, а для пешеходов ограничен проход к Горхоллу.

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили радионовости ERR.

Полиция рекомендует водителям в первую очередь избегать Тартуского шоссе.

Поскольку несколько прибывших в Таллинн глав государств и правительств собирались посетить военных из своих стран, размещенных в Тапа и Эмари, на этих направлениях в первой половине дня также можно ожидать колонны с полицейским сопровождением.

С 09:00 полиция перекрыла Пыхьяский бульвар от улицы Садама до улицы Каларанна, а также улицу Каларанна от улицы Ода до улицы Каласадама. Последняя также полностью закрыта для движения транспорта.

Автотранспорт направляется в объезд.

Для проезда в Пыхья-Таллинн со стороны Пирита рекомендуется пользоваться улицей Смуули теэ, Петербургским шоссе и улицей Техника.

С 11:00 пятницы ограничен доступ пешеходов к Горхоллу. К причалу Linda Line можно попасть пешком через улицу Каласадама, а к терминалу "A" можно проехать на автомобиле по улице Логи.

С 17:00 иностранные делегации начнут разъезжаться из "Котла культуры" в отели в центре Таллинна и аэропорт.