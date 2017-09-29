rus.err.ee

В пятницу в центре Таллинна значительно ограничено движение в связи с саммитом ЕС ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

В связи с проведением в Таллинне двухдневного саммита Европейского союза 29 сентября ограничено движение на многих улицах в центре Таллинна, а для пешеходов ограничен проход к Горхоллу.

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили радионовости ERR.

Полиция рекомендует водителям в первую очередь избегать Тартуского шоссе.

Поскольку несколько прибывших в Таллинн глав государств и правительств собирались посетить военных из своих стран, размещенных в Тапа и Эмари, на этих направлениях в первой половине дня также можно ожидать колонны с полицейским сопровождением.

С 09:00 полиция перекрыла Пыхьяский бульвар от улицы Садама до улицы Каларанна, а также улицу Каларанна от улицы Ода до улицы Каласадама. Последняя также полностью закрыта для движения транспорта.

Автотранспорт направляется в объезд.

Для проезда в Пыхья-Таллинн со стороны Пирита рекомендуется пользоваться улицей Смуули теэ, Петербургским шоссе и улицей Техника.

С 11:00 пятницы ограничен доступ пешеходов к Горхоллу. К причалу Linda Line можно попасть пешком через улицу Каласадама, а к терминалу "A" можно проехать на автомобиле по улице Логи.

С 17:00 иностранные делегации начнут разъезжаться из "Котла культуры" в отели в центре Таллинна и аэропорт.

Редактор: Андрей Крашевский

саммит ес в таллиннеограничения движения в таллинне


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Входную дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовали.

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси залили строительной пеной и разрисовали

Пункт обмена шприцев, расположенный в помещениях жилого дома на улице Ситси, против открытия которого протестовали и протестуют местные жители, пострадал от неизвестных вандалов. Входная дверь была залита строительной пеной и разрисована.

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
PX Band.

Музыканты PX Band: в политику не собираются, а если надумают переезжать, то в Нарву

Участники группы PX Band рассказали в интервью на ETV+, что настоящая популярность в Эстонии – только у Анне Вески, что в политику они не собираются, если надумают переезжать, то в Нарву, а на старости лет – в теплую страну.

ЭКОНОМИКА
27.09

Правительство одобрило госбюджет на 2018 годОбновлено

27.09

Eesti Raudtee модернизирует железные дороги на Ляэне-Харьюском направлении за 75 млн евро

27.09

Крупнейшая в Эстонии ТЭЦ открылась под Таллинном

27.09

Как бюджет 2018 года повлияет на доходы жителей Эстонии

27.09

Финны стали покупать меньше алкоголя в Эстонии

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Ян Каплинский

Ян Каплинский выпустил второй сборник стихов на русском языке

Писатель Ян Каплинский представил свой второй сборник на русском языке "Улыбка Вегенера". Первая книга на великом и могучем – "Белые бабочки ночи" – вышла в 2014 году и полюбилась поклонникам поэзии. А чем полюбился автору русский язык, узнала съемочная группа "Актуальной камеры".

Председательство Эстонии в ЕС
тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
11:25

С 3 по 5 октября в Таллинне пройдут Дни предпринимательства

11:11

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси залили строительной пеной и разрисовали

10:48

LIVE: прибытие глав государств ЕС на открытие цифрового саммита в Таллинне

10:25

Местные самоуправления получат пособия на развитие жилищного фонда

10:18

В пятницу в центре Таллинна значительно ограничено движение в связи с саммитом ЕС

10:18

В Рийгикогу поговорят о возможности полностью отказаться от сланцевой энергетики

10:04

На строительство транзитной дороги в Нарве Кадри Симсон просит дополнительно 3 млн евро

09:49

Таллиннские автобусы №5 и 6 пойдут в объезд

09:41

Кохтла-Ярве снова продает молодежный лагерь "Куртна"

09:20

Меркель приветствует стремление Макрона реформировать Евросоюз

08:57

В августе объемы промышленного производства в Эстонии выросли на 5%

08:41

Всевиов: предвыборная реклама Партии реформ опасна

08:15

Жители Таллинна могут ходатайствовать о получении пособия на первоклассника

08:15

Товарные поезда Ikea пойдут из Китая в Швецию через Палдиски

Полезно знать

Топ читаемости
28.09

ФОТО и КАРТА: в четверг и пятницу в центр Таллинна на автомобиле ехать не стоитОбновлено

28.09

ФОТО: повешенная на дерево в Нарве кукла привлекла внимание полиции

28.09

Бородич VS Сытник: агрессивная реклама, шкура неубитого медведя и тараканы в головахОбновлено

28.09

В Тартуском уезде браконьеры убили охотника, позже один из них повесился в СИЗО

28.09

ФОТО: именитые европейские политики прибыли в Таллинн

28.09

Уездные автобусы станут бесплатными при условии обязательной валидации поездок

27.09

Предвыборные дебаты на ETV+: политики продолжат делить избирателей по национальности

28.09

Экс-глава МИД Эстонии Кристийна Оюланд уходит из политики

28.09

Гражданина Молдовы посадили в тюрьму за предложение взятки эстонскому пограничнику

27.09

ФОТО: в Таллинне покажут беспилотную модель Audi Aicon

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
11:25

С 3 по 5 октября в Таллинне пройдут Дни предпринимательства

10:25

Местные самоуправления получат пособия на развитие жилищного фонда

08:15

Жители Таллинна могут ходатайствовать о получении пособия на первоклассника

07:46

Карточки избирателей должны попасть к адресатам не позднее 30 сентября

28.09

Активность гражданского общества растет

28.09

Правительство выделит 15 миллионов евро на содержание транзитных дорог

28.09

Пало: продолжением "цифрового саммита" станет встреча министров инфотехнологий

28.09

В октябре стартует кампания "Год выбора" в поддержку учеников профучилищ

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: