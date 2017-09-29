LIVE: в "Котле культуры" лидеры ЕС обсуждают будущее цифровой экономики

На саммит ЕС 29 сентября в столице Эстонии собрались главы государств и правительств стран-членов Европейского союза для обсуждения шагов, необходимых для полного раскрытия потенциала инновационных технологий и дигитализации.

На портале RUS.ERR.EE можно смотреть прямую трансляцию с мероприятий саммита (на английском языке). По окончании мероприятия его можно смотреть в записи.

В 15:00 главы государств и правительств выйдут на совместное фотографирование.

В 15:45 можно будет посмотреть беседу лидеров ЕС.

В 16:00 начнется вторая рабочая сессия под председательством Юри Ратаса.

В 18:15 начнутся пресс-конференции. Официальную пресс-конференцию по итогам саммита дадут Юри Ратас, Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск. Возможно, что на вопросы журналистов также ответят канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры некоторых других стран.

Главы государств и правительств, которые не захотят давать пресс-конференцию в течение дня, могут дать короткие интервью во время отъезда из "Котла культуры". Такие интервью ориентировочно начнутся в 18:30.

Как отмечается в распространенном пресс-службой правительства Эстонии сообщении, это первый саммит в истории Европейского союза, полностью посвященный вопросам дигитализации.

Для ЕС назрела острая необходимость определить наиболее значимые вопросы, которые позволят Европе стать фрагманом цифровой экономики к 2025 году. Быстрые технологические инновации и дигитализация, в стороне от которых не остается ни одна сфера промышленности или жизни, ни одна страна, создают новые возможности и бросают новые вызовы, отвечать на которые необходимо на высшем правительственном уровне.

"Можно сказать, что у нас происходит цифровая революция. Каждый может воспользоваться ее плодами: публичный сектор и предприятия, но в первую очередь – люди, наши дети. Если мы сможем принять правильные решения, цифровое общество будет означать многомиллиардный экономический рост, миллионы новых рабочих мест, гибкий рабочий график и лучший баланс между профессиональной и семейной жизнью", - сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который будет модерировать дискуссии в рамках саммита.

По словам директора Госканцелярии по европейским делам Клена Яэратса, ЕС пока отстает от новых веяний, в связи с чем необходимо принять меры. "Уже сегодня мы наблюдаем, как центры притяжения цифрового развития формируются за пределами Европы. Из 20 крупнейших интернет-платформ ни одна не родилась в Европе, большинство стартапов предпочитают развиваться в Силиконовой Долине", - отметил он.

В центре обсуждения будут безопасность, развитие услуг публичного сектора и создание необходимой инфраструктуры, которая поможет бизнесу и предприятиям быть конкурентоспособными в глобальном масштабе. Дискуссия также затронет вопрос о том, как помочь людям привыкнуть к необходимости учиться на протяжении всей жизни и как повысить уровень цифровой грамотности.

Первое рабочее заседание саммита будет посвящено будущему управления, лидеры ЕС обсудят роль Европейского Союза и национальных правительств в построении доверия и безопасности - основных предпосылок для развития цифровой Европы.

Второе заседание лидеры ЕС посвятят будущему экономики и общества. Они рассмотрят инфраструктурные, связанные с развитием рынка и социальные вопросы, решение которых необходимо для существования гибкой и конкурентоспособной Европы.

Оба заседания начнутся с выступления ведущих экспертов в заявленных областях. Первую сессию откроет выступление Ярно Лимнелла, профессора кибербезопасности из университета Аалто. Второе заселание начнется с видеообращения исполнительных руководителей крупных европейских фирм, за которым последует выступление председателя, директора и старшего партнера исследовательской организации Глобального института Маккинзи Джеймса Мэньяка.

В начале саммита с речью на тему будущего электронного правительства также выступит президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Таллиннский цифровой саммит был организован в сотрудничестве с председателем Европейского совета и председателем Европейской комиссии. Он станет кульминацией председательства Эстонии в Совете Европейского союза, которое продлится до конца года.

В субботу все желающие также смогут посетить посвященную саммиту выставку Tallinn Digital Summit Expo, где можно ознакомиться с самыми передовыми европейскими инновациями из пяти ключевых областей.

Выставка будет работать в павильоне во дворе "Котла культуры" с 11:00 до 17:00.

Участники саммита прибыли в Таллинн накануне вечером. После этого в Кадриоргском дворце состоялся торжественный ужин, на котором присутствовали председатель Европейского совета Дональд Туск, лидеры 26 европейских государств и правительств, а также председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и спикер Европейского парламента Антонио Таяни.