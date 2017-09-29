Пункт обмена шприцев, который открылся 20 сентября в помещениях жилого дома на улице Ситси и против которого продолжают протестовать местные жители, пострадал от вандалов. В пятницу утром очевидцы обнаружили, что его входная дверь залита строительной пеной и разрисована. В социальной сети Facebook ответственность за акцию взял Дмитро Гаевой, который баллотируется в Таллиннское горсобрание от Союза Сависаара и "Делового Таллинна".

Один из руководителей недоходного общества Convictus Eesti, оказывающего помощь наркозависимым, Инна Фарбер узнала о произошедшем от журналиста портала rus.err.ee.

Входную дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовали. Автор: Сийм Лыви/ERR

"Пункт обмена шприцев открывается в 11:00, поэтому работники пока мне еще не сообщили о происшествии. Будем разбираться", - сказала Фарбер.

Институт развития здоровья (ТАI) обещал установить камеры видеонаблюдения, однако пока этого сделано не было. "Так что посмотреть, кто это сделал, невозможно. Их надо крепить на дом, но пока договориться с квартирным товариществом не удалось. Этим занимается институт здоровья", - пояснила руководитель Convictus Eesti.

По ее словам, местные жители с самого начала противились открытию пункта обмена шприцев в своем доме. "Объясняли они это тем, что наркоманы агрессивны, а как можно охарактеризовать этот поступок?", - задала риторический вопрос Фарбер. Входную дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовали. Автор: Сийм Лыви/ERR.

В социальной сети Facebook ответственность за акцию взял Дмитро Гаевой, который под номером 1170 баллотируется в Таллиннское горсобрание от Союза Сависаара и "Делового Таллинна" в Пыхья-Таллинне.

"Вчера вечером общался с жителями домов на улице Sitsi, где недавно открыли скандальный пункт обмена шприцев. Местные жители от бессилия что-либо изменить пишут послания! Люди там уже на грани... Не знаю правильно ли я поступил, но по другому в этот момент я не мог! Взяв, что было под рукой вместе с местными ребятами, мы сделали то, что сделали. Судить Вам!", - сообщил Гаевой.

Прокомментировал инцидент и старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Центристская партия). "Осуждаю ли я этот поступок? Конечно, нет. В том, что это случилось, ничего удивительного нет. Люди писали министру письма, провели две акции протеста, руководители города и района говорили, что подчиненные Осиновского приняли глупое решение. Министр не пожелал встретиться с людьми, не дал разъяснений по поводу действий своих подчиненных, не вмешался в происходящее. Людям нанесли обиду, и их можно и нужно понять. В данный момент открытие пункта в жилом доме обсуждает суд. Надеюсь, что суд остановит несправедливость", - отметил Кальюлайд.

Пункт обмена шприцев был открыт на улице Ситси 20 сентября, после чего в Харьюский уездный суд поступила жалоба от квартирного товарищества "Ситси, 28" с требованием закрыть пункт. Решение о первичной правовой защите будет принято не раньше октября.