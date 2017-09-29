Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси залили строительной пеной и разрисовали

Пункт обмена шприцев, расположенный в помещениях жилого дома на улице Ситси, против открытия которого протестовали и протестуют местные жители, пострадал от неизвестных вандалов. Входная дверь была залита строительной пеной и разрисована.

Один из руководителей недоходного общества Convictus Eesti, оказывающего помощь наркозависимым, Инна Фарбер узнала о произошедшем от журналиста портала rus.err.ee.

Входную дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовали. Автор: Сийм Лыви/ERR

"Пункт обмена шприцев открывается в 11:00, поэтому работники пока мне еще не сообщили о происшествии. Будем разбираться", - сказала Фарбер.

Институт здоровья обещал установить камеры видеонаблюдения, однако пока этого сделано не было. "Посмотреть, кто это сделал, невозможно, потому что видеокамеры еще не установлены. Их надо крепить на дом, но пока договориться с квартирным товариществом не удалось. Этим занимается институт здоровья", - пояснила руководитель Convictus Eesti.

По ее словам, местные жители с самого начала противились открытию пункта обмена шприцев в своем доме. "Объясняли они это тем, что наркоманы агрессивны, а как можно охарактеризовать этот поступок?", - задала риторический вопрос Фар Входную дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовали. Автор: Сийм Лыви/ERR.

Пункт обмена шприцев был открыт на улице Ситси 20 сентября. В Харьюский уездный суд поступила жалоба от квартирного товарищества "Ситси, 28" с требованием закрыть его. Решение о первичной правовой защите будет принято не раньше октября.