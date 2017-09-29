После завершения матча Эстония-Босния Elron отправит дополнительную электричку в Кейла

Государственная железнодорожная компания Elron для удобства проживающих за пределами столицы футбольных болельщиков поздно вечером во вторник, 10 октября, выпустит дополнительную электричку по маршруту Таллинн-Кейла.

По сообщению предприятия, специальный поезд Таллинн-Кейла отправится с Балтийского вокзала в 23:50, а на станции "Лиллекюла", у которой расположен стадион "А. Ле Кок Арена", остановится в 23:53.

Отборочный матч ЧМ-2018 между сборной Эстонии и командой Боснии и Герцеговины завершится примерно в 23:30, поэтому иногородние болельщики могут успеть на дополнительную электричку до Кейла.

Ранее подобная акция была осуществленна компанией Elron после июньского матча сборной Эстонии с бельгийцами.

До Кейла поезд будет делать остановки на всех станциях, и действовать будут обычные билеты. В связи со специальным поездом в ходу не будет привычного отправления Таллинн-Пяэскюла в 23:25. Пассажиры могут воспользоваться поездами с отправлением в 23:15 или 23:32.

В прямом эфире встречу (начало в 21:45) покажет телеканал ETV+. Наблюдать за игрой в реальном времени можно будет и на портале rus.err.ee. Боснийцы с 14 очками занимают второе место в группе Н, а сборная Эстонии, набравшая 8 баллов, находится на пятой позиции.

В сентябре прошлого года сборная Эстонии на выезде проиграла боснийцам со счетом 0:5.