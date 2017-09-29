Перед началом сегодняшнего заседания саммита ЕС по цифровым технологиям премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон посетили военный городок в Тапа, где ознакомились с тем, как несет службу контингент НАТО. Мэй, выступая в Тапа, заявила, что солдаты НАТО находятся в странах Балтии, чтобы противостоять агрессивной России.

"Решение увеличить присутствие в Эстонии войск НАТО было принято летом прошлого года на саммите в Варшаве. К настоящему времени оно уже 14 месяцев претворяется в жизнь, и можно утверждать, что успех этого начинания превзошел все ожидания", - заявил премьер-министр Эстонии Ратас.

По словам Ратаса, войска союзников не просто присутствуют в Эстонии, но и реально участвуют в оборонной деятельности, а Эстония обеспечивает им всю обещанную поддержку.

"Как я уже неоднократно говорила — выход из Европейского союза не означает ухода из Европы", - подчеркнула премьер-министр Великобритании Мэй.

По ее словам, солдаты НАТО находятся здесь для того, чтобы противостоять агрессивной России.

"Продолжающаяся агрессия России представляет собой возрастающую угрозу для наших друзей в Эстонии, а также Латвии и Литвы. Наше присутствие здесь важно для того, чтобы показать, что мы готовы защищать своих союзников", - заявила Мэй.

"Если такое государство как Россия занимается нарушениями государственных границ и международного права, на это нужно ответить. Нападение на одного означает нападение на всех", - добавила она.

Премьер-министр Великобритании отметила, что находящиеся в Эстонии военнослужащие занимаются не только военной деятельностью, но и помогают углублять межгосударственные дружеские связи.

Мэй и Макрон находятся в Эстонии в связи с проходящим в Таллинне саммитом ЕС по цифровым технологиям.