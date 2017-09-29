В Германии разыскивают отравившего детское питание в торговом центре

Правоохранительные органы Германии ищут человека, который 16 сентября впрыснул этиленгликоль в несколько упаковок с детским питанием в торговом центре Фридрихсхафена. Он потребовал выкуп в 10 млн евро, угрожая отравить продукты питания в других торговых сетях. Полиция 28 сентября опубликовала фотографию подозреваемого.

Розыск начался сразу же, как вымогатель потребовал выкуп. Одна из отравленных партий детского питания уже была, как говорит полиция, обнаружена. Этиленгликоль используется в авиации, сообщает euronews.

На пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 28 сентября, представители полиции и прокуратуры заявили, что к угрозам шантажиста они относятся очень серьезно.

Правоохранительные органы федеральной земли Баден-Вюртенберг ведут розыск вымогателя с 16 сентября. Злоумышленник отравил детское питание в одном из супермаркетов города Фридрихсхафена на юге Германии и потребовал выкуп в размере 10 млн евро, угрожая в противном случае добавить яд и в другую продукцию торговых сетей.

Срок ультиматума истекает в ближайшую субботу, 30 сентября.